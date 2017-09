Im Erlanger Labyrinth wird es gefährlich

Obwohl die Martinsbühler Straße wieder frei ist, gilt es für alle, vorsichtig zu sein - vor 10 Minuten

ERLANGEN - Die Bahnunterführung in der Martinsbühler Straße ist zwar am Dienstagnachmittag in Richtung Westen freigegeben worden, was aber Autofahrer und Pedalritter dahinter erwartet ist ziemlich abenteuerlich. Denn dort ist praktisch noch nichts fertig, man muss durch ein Labyrinth fahren.

Der Weg nach Westen ist nach der Bahnunterführung in der Martinsbühler Straße ziemlich verwirrend. Wegen der Vorfahrtsregelung entsteht ein ziemliches Wirrwarr links). Für Fahrradfahrer ist eine Furt gebaut worden (rechts).



Wer als Autofahrer die Bahnunterführung geschafft hat und in Richtung Dechsendorf will, der wird zunächst nach rechts in die Baiersdorfer Straße geführt. Dann wird er auf den Pendlerparkplatz geleitet, muss allerdings die Vorfahrt der aus Richtung Norden und Westen kommenden Verkehrsteilnehmer beachten, die im Zuge der "großen" Umleitung nach rechts auf den Parkplatz abbiegen wollen oder von dort aus einer scharfen Kurve kommen. Vom Parkplatz aus geht es über eine provisorische Ausfahrt wieder zurück auf die Martinsbühler Straße. Dieses Provisorium war bereits vorher für die Umleitung während der Gesamtsperre der Bahnunterführung gebaut worden. Bei dieser Fahrt kommt man sich vor wie im Labyrinth einer Go-Chart-Bahn.

Für Fahrradfahrer ist es noch gefährlicher. In der Unterführung über einen prima ausgebauten Radweg geleitet, endet dieser abrupt in einem, einigermaßen festem, Schotterbett. Dort muss der Radler auf die Baiersdorfer Straße und versuchen, auf der linken Seite hinter die Absperrbaken zu kommen. Dort gibt es nämlich eine kleine Furt, durch die es über den Parkplatz und durch einen Absperrzaun auf die Umleitungsstrecke für die Autos geht. Sich dort in den fließenden Verkehr, mit dem man dann weiter zur Martinsbühler Straße fahren kann, einzufädeln, ist gefährlich.

In umgekehrte Richtung nutzen die Pedalritter diesen Weg ebenfalls und geraten dann auch schon mal in der Unterführung in den Gegenverkehr, wenn sie die Schotterpiste auf der linken Straßenseite nicht erwischen, die auf den "richtigen" Radweg führt.

Übrigens: Auch Baufahrzeuge fahren entgegen der Fahrrichtung durch die Unterführung. Dieses unübersichtliche Provisorium wird voraussichtlich noch bis zur endgültigen Fertigstellung der Bahnunterführung dauern, die für den 5. November geplant ist.

KLAUS–DIETER SCHREITER (Text und Fotos)