Im Gebüsch versteckt: Mann will Schulkind ausrauben

ERLANGEN - Er hatte sich frühmorgens im Gebüsch versteckt: Im Erlanger Stadtteil Bruck wollte ein Unbekannter am Freitag einen Achtjährigen auf dem Schulweg ausrauben. Der Mann hielt das Kind sogar am Arm fest - bis ein couragierter Passant eingriff. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der achtjährige Junge befand sich gerade auf seinem Schulweg in der Zeißstraße, als ihn auf Höhe der Anschützstraße ein unbekannter Mann aus einem Gebüsch heraus ansprach. Der Mann verlangte Geld von dem Jungen und hielt ihn sogar am Arm fest. Erst als ein Passant die Situation bemerkte und eingreifen wollte, ließ der Unbekannte von dem Schüler ab und flüchtete in Richtung Waldgebiet Brucker Lache. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Täter soll in etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1.60 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke Adidas, schwarze Turnschuhe und dazu eine grauschwarze Hose. Außerdem war er mit einem langen, dunkelfarbenen Strickmantel bekleidet. Die Kapuze seiner Jacke hatte er über den Kopf gezogen. "Besonders auffällig war eine sichtbare Tätowierung am Hals des Mannes", so die Polizei.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst der mittelfränkischen Polizei unter 0911 2112 - 3333.

