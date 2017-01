Auch in Erlangen hinterließ Silvester seine Spuren - in Form von tonneweise Müll, der sich auf den Straßen verteilte. Während die Innenstadt bereits am Neujahrsmorgen wieder einigermaßen sauber und herausgeputzt war, zog sich durch Büchenbach eine Spur aus leeren Sektflaschen und den Resten von Feuerwerksraketen.