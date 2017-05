"Unter einem Dach" waren im Erlanger E-Werk wieder zahlreiche Musiker und Bands, die man so vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Mit dabei waren bei der vierten Auflage des Festivals unter anderem Max Prosa, Schmutzki, Hanna Leess, Leoniden, Siegfried & Joy oder Angiz. Wie die Stimmung so war? Die Bilder sprechen für sich.

Mit einem Tag der offenen Tür geht am Samstag, 13. Mai, das erste Geburtshaus in Erlangen an den Start. Acht Hebammen haben sich zusammengeschlossen und bieten hier die Möglichkeit zur außerklinischen Geburt.