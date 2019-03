Im Rausch aufs Auto gesetzt, dann flogen die Fäuste

Erst die Polizei konnte eine Rangelei an der roten Ampel schlichten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Erlanger Innenstadt hat sich ein betrunkener Mann an einer roten Ampel auf ein fremdes Auto gesetzt. Doch selbst als der Fahrer hupte und anschließend ausstieg, stand er nicht auf. Es entwickelte sich ein handfester Streit.

Da war er wohl einfach müde. Montagabend fand ein Erlanger deshalb schnell einen Sitzplatz, um sich auszuruhen. Der 29-Jährige nahm gegen 19.30 Uhr auf einer Motorhaube Platz, das Auto stand allerdings nicht in einer Parklücke, sondern an der roten Ampel an der Einmündung Hartmannstraße zur Drausnickstraße.

Der Autofahrer reagierte zunächst erstaunlich gelassen. Weil er dann aber doch weiterfahren wollte, hupte der 24-Jährige mehrmals. Trotzdem stand der Erlanger nicht auf, der Platz schien zu gemütlich zu sein. Also steig der Autofahrer aus Nürnberg aus seinem Mini aus, er versuchte, den Erlanger von seiner Motorhaube zu schieben. Ohne Erfolg. Es kam sogar noch schlimmer: Der 29-Jährige schlug dem Autofahrer mit der Faust ins Gesicht. Dafür erhob sich der Erlanger auch von seinem liebgewonnenen Sitzplatz. Eine Rangelei zwischen den Beteiligten entstand.

Mann greift auch die Polizisten an

Beobachter hatte bereits die Polizei informiert, als der Erlanger das bemerkte, flüchtete er. Die Beamten jedoch fanden den Mann schnell in der Nähe des Tatorts. Auch gegenüber den Polizisten war der 29-Jährige aggressiv, sie fixierten ihn. Später stellten sie fest, dass der Erlanger getrunken hatte, ein Test ergab 2,0 Promille. Da die Beamten befürchteten, dass der Mann weitere Passanten angreifen könnte, brachten sie ihn in eine Fachklinik. Gegen den 29-Jährigen wurde nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Körperverletzung eingeleitet.

