Im Rausch: Brucker Handballer weiter ungeschlagen

Der TV 61 feiert in Erlangen den 13. Bayernliga-Sieg in Serie - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Der TV 1861 Bruck feiert in der ausverkauften Hiersemannhalle ein wahres Freudenfest: Gegen den Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth gewann der Spitzenreiter der Handball-Bayernliga mit 27:23. Es war der 13. Sieg im 13. Spiel. Vom Aufstieg will offiziell trotzdem niemand sprechen.

Spiel vor 1000 Zuschauern: der TV 61 Bruck in der Hiersemannhalle. Foto: Foto: Jürgen Rauh/Zink



Lange Zeit lieferten sich beide Lager einen harten Kampf. Die Bayreuther waren mit einem großen Bus angereist, in der Hiersemannhalle gaben die Anhänger der Gäste alles, übertönten zeitweise sogar die Brucker Fans. Als Lars Goebel in der Schlussphase allerdings einen Angriff nach dem anderen parierte, waren die Bayreuther Rufe verhallt. Fast alle Zuschauer in der Halle jubelten dem Torwart zu.

Der hielt fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 23:23, bei 24:23 sogar zweimal. Auf der Gegenseite trafen die Teamkollegen endlich in Serie. Die Bayreuther Handballer gingen unter wie ihre Anhänger auf der Tribüne im tosenden Erlanger Applaus. Die Oberfranken waren gekommen, um diese phänomenalen Brucker endlich zu stoppen. Doch nach 60 nervenaufreibenden Minuten jubelte nur der noch immer ungeschlagene Spitzenreiter. Und die große Mehrheit der rund 1000 Zuschauer.

"Ich spiele lieber vor einer vollen Halle", sagt Lars Goebel, der Torwart, der Held der Schlussminuten. "Man kann sich dann viel besser pushen und Emotionen zeigen, wenn die Zuschauer Stimmung machen." Wohin das führen kann, hat die Crunchtime gezeigt. "Hält man zwei, drei Bälle gut, kommt man in ein Feeling, in einen Flow" — und hält alles.

Noch nie hatten die Brucker Handballer vor einer derartigen Heimkulisse gespielt. "Am Anfang waren wir nervös", sagt der 23-Jährige. Die Angreifer prallten an der Bayreuther Abwehr ab wie an einer Wand. Auf der Gegenseite trafen die Gäste nach Belieben. "Wenn man ein, zwei bittere Dinger kassiert, macht man sich Gedanken." 0:5 stand es nach zehn Minuten. "Nachdem wir das erste Tor gemacht haben, war der Knoten geplatzt. Dann lief’s", sagt Goebel. Philipp Hirning erlöste die Hausherren (11.).

Anschließend entwickelte sich ein spannendes Spiel zweier Spitzenteams, in dem die Gäste ab Minute 13 jedoch auf ihren Stammkeeper verzichten mussten. Niklas Pfeiffer war an der Seitenlinie, direkt vor der Bayreuther Bank, Enzo Kohler hart angegangen. Die Schiedsrichter zeigten ihm die Rote Karte. Das Spiel war für den Torwart beendet. Als Schlüsselszene aber wollten die Brucker Trainer diese Aktion nicht ansehen. Es war vielmehr nur ein härterer unter vielen harten Zweikämpfen.

"Der Knackpunkt war, dass wir nach dem 1:5 ins Spiel gekommen sind", sagt Ben Lejvar. "Bei einem körperlich überlegenen Gegner musst du dich viel bewegen. Das hat uns zu Beginn gefehlt", ergänzt Roland Nixdorf. "Das zeichnet die Mannschaft aber auch aus: Wenn sie zurückliegt, macht sie weiter Tempo." Bis zur Pause hatten sich die Brucker zurückgekämpft (13:13), in der 34. Minute traf Hirning zur ersten Führung (15:14). Zwischenzeitlich lagen die Hausherren sogar mit vier Toren vorn (22:18, 46.), HaSpo kam noch einmal auf 23:23 heran. Doch dann beschloss Lars Goebel, dem Spiel die entscheidende Wendung zu geben. Bayreuth verzweifelte. Und Bruck jubelte.

Es war der 13. Sieg im 13. Spiel, die Hinserie ist damit beendet. "Wir haben die Vorrunde gespielt, die Ausgangssituation ist sehr gut", sagt Goebel. "Wir versuchen weiter, auf dieser Erfolgswelle mitzuschippern. Dann schauen wir, was geht." Vom Aufstieg sprechen möchte der Keeper, der seine zweite Saison in Bruck spielt, aber nicht. "Klar, spinnt man sich etwa zusammen. Aber bislang war es gut, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Zu Hause wollen wir sowieso jedes Spiel gewinnen."

Auch die Trainer möchten das Saisonziel nach der Herbstmeisterschaft im Januar nicht ändern. "Ziel ist weiterhin, jedes Spiel zu gewinnen", sagt Lejvar. Gedanken über den Aufstieg macht sich niemand. Und wenn doch, sind es noch reine Spinnereien.

TV 61 Bruck: Goebel, Miranda-Jahn, Ochs, Müche (2), Hirning (4), Völcker (1), Krämer (4), Scholten, Eichhorn (4), Kohler (1), Duscher (1), Wolf, Büttner (1), Meyer (9/4).

