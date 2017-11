Im toten Winkel: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Frau stürzte und wurde vom Fahrzeug mitgeschleift - vor 41 Minuten

ERLANGEN - Der Fahrer eines Lkw übersah am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen in Erlangen eine Radfahrerin. Die Frau wurde vom Lkw erfasst und ein kurzes Stück mitgeschleift. Das Fahrrad wurde komplett überrollt.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der Dechsendorfer Straße unterwegs und wollte nach rechts in den Schlachthof einbiegen. Dabei übersah er jedoch die in gleicher Richtung fahrende 66-jährige Radlerin, die sich in seinem "Toten Winkel" befand.

Laut Polizeiangaben wurde die Radfahrerin vom Lkw erfasst und stürzte unter den Tank des Fahrzeugs. Sie selbst wurde ein kurzes Stück mitgeschleift, während ihr Fahrrad vom rechten Vorderrad des Sattelzugs komplett überrollt wurde. Dabei riss ein Pedal des Rads ab.

Die 66-Jährige erlitt durch den Unfall einen Bruch des Unterschenkels und wurde in die Notaufnahme eingeliefert.

Am Lkw entstand kein weiterer Sachschaden, das Fahrrad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Staatsanwaltschaft ordnete für den Lkw-Fahrer die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.