Im Werftzelt in Erlangen entsteht ein Römerboot

Schiff soll 2018 zum 275. Geburtstag der Universität fertig sein - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ab nun wird gehobelt und gesägt: Der Baubeginn des spektakulären Römerbootes in Erlangen hat begonnen. Schon in einem Jahr soll es fertig sein — pünktlich zum 275. Geburtstag der Universität.

Der Nachbau eines Römerbootes nimmt im Werftzelt an der Hartmannstraße langsam Kontur an: Der Initiator und Leiter des ungewöhnlichen Projektes, Prof. Boris Dreyer (vorne), beim offiziellen Baubeginn. Foto: Edgar Pfrogner



In der Nähe der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) gibt es weit und breit keinen Ozean. "Warum", fragt FAU-Präsident Prof. Joachim Hornegger rhetorisch, "baut man ein solches Schiff nicht an einer meeresnahen Hochschule?" Die Antwort gibt sich der FAU-Chef beim Festakt zum offiziellen Baubeginn der sogenannten Fridericus Alexandris Navis, kurz Fan, gleich selbst.

Bilderstrecke zum Thema Ungewöhnliches Uni-Projekt: Wie einst die Römer Boote bauten Der Bau des Römerschiffes hat jetzt mit einem Festakt offiziell begonnen. An dem Projekt arbeitet die Universität mit Handwerkern und Freiwilligen zusammen. Das Boot mit dem Namen Fridericus Alexandris Navis, kurz Fan, soll voraussichtlich im April 2018 fertig sein — pünktlich zum 275. Geburtstag der Friedrich-Alexander-Universität (FAU).



Es gehe nicht darum, irgendetwas nachzubauen, was es bereits gebe ("wir sind schließlich nicht für Plagiate bekannt"), sondern darum, offene Fragen etwa zur damaligen Rudertechnik oder zum Schiffsbau zu klären.

An diesem Ziel arbeitet der Initiator und Leiter des Projektes, Prof. Boris Dreyer, mit etlichen Studierenden, Frewilligen und Handwerkern im Werftzelt auf dem Uni-Sportgelände an der Hartmannstraße. Im April 2018 soll das nachgebaute Römerboot fertig sein, um zum 275. Uni-Geburtstag auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal in See stechen zu können.

sc