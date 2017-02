Immerhin ein kurzer Heimweg für die Erlanger

Beim 54:94 gelingt dem CVJM wenig, die Mannschaft nimmt es gelassen - 31.01.2017 16:32 Uhr

ERLANGEN - In der Bayernliga Nord kämpft der CVJM Erlangen weiter gegen den Abstieg. Gegen Schweinfurt aber ist da wenig zu holen, außer Anschauungsunterricht.

So kunstvolle Punkte wie hier gelingen dem CVJM derzeit wenig.



So kunstvolle Punkte wie hier gelingen dem CVJM derzeit wenig.



Ein ausgeglichenes erstes Viertel mit Führung in den ersten acht Minuten. Das klingt nach einem vielversprechenden Auftakt im Heimspiel für den CVJM Erlangen gegen die DJK Schweinfurt. Erst vergangenes Jahr ist den Erlanger Basketballern der Sprung in die Bayernliga gelungen, nun hoffen sie auf den fünften Sieg in dieser Saison, was für das Ziel Klassenerhalt wichtig wäre. Gelingt es? Leider nein.

Aggressiv kämpft sich Schweinfurt aller „Defense“-Rufe der Erlanger zum Trotz durch die Heim-Abwehr. In der Erlanger Offensive mehren sich zudem die Fehlpässe. Mit 28:47 geht es in die Pause. Und die Aussichten werden nicht besser: Der CVJM wirkt erschöpft, schon beim Warmwerfen gehen nun viele Bälle daneben.

54:94 heißt es am Ende aus Sicht der immerhin tapferen Erlanger und ihres Trainers Ulrich Starke. Die sind durch die Niederlage mit acht Punkten auf Rang 10 abgerutscht, nur Grombühl (vier Zähler) und die DJK Eggolsheim (drei) sind noch unter ihnen.

Hunderte Kilometer

Anders Schweinfurt, das weiter um den Aufstieg kämpft und zwei Punkte mit ins hundert Kilometer entfernte Schweinfurt nimmt. Erlangen darf nächste Woche 130 Kilometer nach Weiden fahren. Zumindest räumlich näher läge da ein Duell mit dem Lokalrivalen Turnerbund 1888 Erlangen, der ebenfalls in der Bayernliga spielt. Doch eben in der Bayernliga Mitte, nicht wie der CVJM in der Nord-Staffel: „Derzeit verläuft die Grenze zwischen der Liga genau über die Erlanger Artilleriestraße“, erklärt CVJM-Trainer Starke. Je nachdem, wo aufgestiegen und abgestiegen wird, verschieben sich auch die Grenzen der Ligen.

Über kurze Strecken können sich da nur die Spieler der Bayernliga Süd freuen: Da die meisten Vereine aus München und Umgebung kommen, wird sie sogar scherzhaft „Straßenbahnliga“ genannt. Ob jedoch für den CVJM ein Sieg in der fernen Oberpfalz zu holen sein wird, ist fraglich: Weiden hält sich derzeit auf Platz drei der Tabelle — einen Rang sogar noch vor Schweinfurt.

Von Abstiegsangst ist bei Erlangen trotzdem noch nichts zu spüren: „Positiv denken!“, lautet die Devise von Spieler Alexander Berthold. Auch Trainer Starke sieht im Spiel gegen erfahrenere Mannschaften eher den Lerneffekt im Vordergrund: „Noch zwei Siege, dann ist das Soll erreicht.“

Und zumindest kommt seine Mannschaft nach dem abendlichen Heimspiel diesmal schneller nach Hause als der unterfränkische Gegner.

URSULA DEMLING