In Baiersdorf warf eine Zustellerin Briefe in den Müll

Vor Gericht zeigte sich die Angeklagte nun reuig - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Leere Briefkästen in Hausen: Weil sie sich durch die Vielzahl an auszuliefernden Briefen überfordert gefühlt hat, entsorgte eine 50-Jährige ihre Ware kurzerhand in einem öffentlichen Abfalleimer.

"Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts", dürfte sich so mancher Bürger in Hausen gedacht haben, der zwischen Ende Januar und Anfang Februar des vergangenen Jahres in seinen Briefkasten geschaut und außer gähnender Leere nichts vorgefunden hatte. Grund dafür war die Unterschlagungsaktion einer Zustellerin, die rund ein Jahr später vor dem Amtsgericht Erlangen zum Rapport erscheinen muss.

Mehr als 1000 Postsendungen hat sie in diesem Zeitraum in einem öffentlichen Mülleimer in Baiersdorf entsorgt, weil sie nach eigener Angabe von der Menge der Briefe überfordert war. Zwei Monate zuvor, im Dezember 2016 hatte sie ihre Stelle als Zustellerin erst angetreten, war zunächst auch noch gut zurechtgekommen. Nachdem die Einarbeitungsphase unter Aufsicht vorbei war und sie ihre Route allein absolvieren musste, wusste die 50-jährige sich nicht mehr anders zu helfen, warf die Briefe weg und verlor erwartungsgemäß ihren Job.

Richter Wolfgang Gallasch sieht zwar die harten Anforderungen an Zusteller ein, mahnt aber dennoch an, "dass da nicht nur Werbung dabei war, sondern auch wichtige Post". Schließlich konnten Personen Rechnungen nicht zahlen, weil sie schlicht und ergreifend davon nichts wussten.

Aufgrund des Ärgers, den sie in ihrem Bezirk verursacht hat, und der erheblichen Anzahl an abhanden gekommenen Sendungen, brummt er ihr wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten auf. Zudem werden noch 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung fällig.

Die Angeklagte hatte bereits vor Beginn der Beweisaufnahme ein vollumfängliches Geständnis über ihren Rechtsbeistand verlesen lassen und erklärte nach der Verhandlung Rechtsmittelverzicht. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

