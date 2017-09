In Eltersdorf muss ein neues Gerätehaus her

ERLANGEN - Kein Zweifel: Der Bedarf ist da. Jetzt gilt es, die nächsten Schritte zu gehen, damit die Freiwillige Feuerwehr in Erlangen-Eltersdorf baldmöglichst ein neues Gerätehaus bekommt – und zwar mit allem, was dazu gehört.

Die Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Eltersdorf in dem Gerätehaus in der Egidienstraße entspricht längst nicht mehr den Anforderungen. Foto: Michael Müller



Das alte Gerätehaus in der Egidienstraße hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Die derzeitige Situation dort ist schlicht nicht mehr vertretbar. Allein die zwei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge genügen aufgrund ihrer Abmessungen nicht mehr den "Unfallverhütungsvorschriften".

Auch der Stellplatz für das Löschgruppenfahrzeug, der sich in einem städtischen Wohngebäude befindet, genügt ebenfalls von den Abmessungen her nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Wegen der beengten Situation ist das Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr derzeit immer mit einer "hohen Unfallgefahr" verbunden. Denn zwischen den Spinden mit der Schutzkleidung und dem Fahrzeug spannen sich nur 50 Zentimeter.

Ein Eltersdorfer Bürger hat 2008 eine Fertiggarage gespendet. Seither ist dort das Mehrzweckfahrzeug der Floriansjünger untergebracht. Dieses Gefährt hat allerdings auch schon seine 23 Jahre auf dem Buckel, so dass "dringend eine Ersatzbeschaffung" ansteht, wie es im jüngsten Haupt-und Finanzausschuss hieß.

Doch ein neues Fahrzeug ist momentan kein Thema. Zum einen ist eben die Fertiggarage zu klein dafür, zum anderen wäre jener Neuwagen aufgrund der Größe des aktuellen Stellplatzes durch den Freistaat schlicht "nicht förderfähig".

Die Ausschussrunde war sich reihum einig: "Für die Zukunftsfähigkeit der in Erlangen praktizierten intensiven Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist die Schaffung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Eltersdorf notwendig" — und also einstimmig so beschlossen.

Suche nach Standort

Nun späht man nach einem geeigneten Standort für das Haus, der bei Alarm eine schnelle Erreichbarkeit ermöglicht und zudem die Fläche für die nötigen drei Stellplätze bietet.

Des Weiteren soll das Gebäude ausreichend Platz haben für das Umkleiden der 40 Aktiven der FFW Eltersdorf, natürlich für die Sanitärbereiche, einem Büro sowie einem Lager- und Schulungsraum.

Die Suche nach einem möglichen Bauplatz steht nun ganz obenan. Nächster Schritt wäre die Vorplanung samt Kostenschätzung. Was der Neubau letztlich kosten könnte, ist also noch nicht raus. Fest steht wohl nur, dass der Freistaat bei drei Stellplätzen eine Förderung von 178 000 Euro locker macht.

