In Eltersdorf soll es wesentlich leiser werden

Autobahndirektion stellte Lärmschutz-Pläne vor - vor 1 Stunde

Die Lärmschutzmaßnahmen, die von der Autobahndirektion geplant sind und bereits teilweise realisiert werden, sind erheblich. Auch an der Ostseite soll der Lärmschutz durch eine vier Meter hohe und 1000 Meter lange Lärmschutzwand verbessert werden. © Klaus-Dieter Schreiter



In Eltersdorf soll es bald wesentlich leiser werden. Denn im Rahmen des Umbaus vom Autobahnkreuz Fürth/Erlangen werden Lärmschutzeinrichtungen gebaut, die zum Teil weit über die planfestgestellten Anforderungen hinausgehen. Die Autobahndirektion Nordbayern stellte die Pläne im Ortsbeirat vor.

Wenn eine Autobahn erweitert wird, dann muss der Staat auch für neuen Lärmschutz sorgen. Diese sogenannte "Lärmvorsorge" betrifft den Bereich westlich der Autobahn vom Kreuz Fürth/Erlangen bis zur Weinstraße. Dort entsteht ein Wall, der zwischen sechs und neun Meter hoch wird. Darauf wird eine vier Meter hohe Lärmschutzwand gesetzt. Zwischen Weinstraße und der Autobahnausfahrt Eltersdorf wird die Autobahn zwar nicht verändert, die Autobahndirektion wird aber im Rahmen der freiwilligen Lärmsanierung auch hier etwas tun. 3,50 Meter ist der Wall dort derzeit hoch, laut Planfeststellungsbeschluss müsste er auf einer Länge von 430 Meter ab der Weinstraße 50 Zentimeter höher werden. Die Autobahndirektion wird aber oben drauf noch eine zwei Meter hohe transparente Lärmschutzwand setzen. Im 790 Meter langen Bereich bis zur Ausfahrt Eltersdorf ist der Wall derzeit etwa vier Meter hoch. Laut Planfeststellung müsste er eigentlich nicht wesentlich geändert werden, doch wollen die Autobahnbauer trotzdem eine drei Meter hohe, transparente Lärmschutzwand oben drauf setzen.

Transparente Wände würden verwendet damit nicht eine zusätzliche Verschattung entstehe, erläuterten die Planer der Autobahndirektion Nordbayern, Felix Stadelmaier und Markus Zeller, während der Ortsbeiratssitzung. Sie bestätigten auch, dass der Lärmschutz bis in die Ausfahrt Eltersdorf hinein gezogen und damit die Lücke im derzeitigen Wall geschlossen wird. Dort hatten insbesondere die Anwohner am östlichen Ende der Volckamerstraße über den Verkehrslärm geklagt.

Auch an der Ostseite der A73 wird nun endlich Lärmschutz gebaut. Dort sei er laut Planfeststellungsbeschluss zwar nicht notwendig, meinten die Fachleute der Autobahndirektion. Jedoch hätten sich Freistaat und Stadt geeinigt, die Kosten für eine 1000 Meter lange und vier Meter hohe Lärmschutzwand vom Sportplatz des SC Eltersdorf bis etwa zur Unterführung zwischen Egidienstraße und Sonnenstraße zu tragen.

An der Fahrbahnseite soll diese Betonwand "hoch absorbierend" verkleidet, im Bereich der Weinstraßenbrücke transparent ausgeführt werden. Die Ausschreibung soll demnächst erfolgen, gebaut wird die Wand aus logistischen Gründen aber erst im Zuge der Restarbeiten 2021. Der Freistaat wird zwei Drittel der Kosten tragen, die Stadt ein Drittel.

Recht zufrieden schienen die rund 50 anwesenden Eltersdorfer Bürger, brachten sie doch ungewöhnlich wenig Kritik an. Einige befürchten allerdings Lichtreflexe von den Glaswänden, die auf dem Wall sitzen werden, und verwiesen auf die Erfahrungen aus Bruck. Dort beklagen sich die Anwohner hinter der bis zum Boden reichenden gläsernen Lärmschutzwand über die Lichteffekte von der Autobahn. Die Situation in Eltersdorf sei mit der in Bruck jedoch nicht vergleichbar, weil in Eltersdorf im unteren Bereich des Lärmschutzes ein Wall sei, sagen die Planer. Anwohner nahe der Weinstraße meinen zudem, durch den gläsernen Lärmschutz auf der Brücke könnten die Autoscheinwerfer für einen "Stroboskopeffekt" in den Wohnzimmern sorgen. Dort eine Glaswand hin zu setzen, mache ohnehin keinen Sinn, weil die Autofahrer sich auf die Straße konzentrieren und nicht durch die Glasscheibe auf Eltersdorf schauen sollten, meinen sie.

Die Planer wollen noch einmal darüber nachdenken. Auf Nachfrage aus dem Publikum, ob denn "der Herr Herrmann" die Pläne kenne, bestätigten Felix Stadelmaier und Markus Zeller: "Der Herr Innenminister kennt die Pläne". Sie bekamen dann spontan Beifall für ihre Ausführungen.

KLAUS-DIETER SCHREITER