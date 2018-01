In Erlangen brannten zwei Roller aus

Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus - vor 10 Stunden

ERLANGEN - In Erlangen sind am frühen Dienstagabend zwei Roller ausgebrannt. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner kam um 19.05 Uhr hinzu, als einer der Roller bereits in Flammen stand. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, aber noch bevor die Einsatzkräfte am Brandort in der Bamberger Straße eintrafen, war das Feuer auch noch auf ein zweites Kleinkraftrad übergegriffen.

Die Brandermittler der Kripo haben den Fall übernommen und untersuchen nun, durch was genau und wen das Feuer entfacht wurde.

Symbolbild © colourbox



Symbolbild Foto: colourbox



Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 entgegen.

en