In Erlangen den Musik-Heroen ganz nah

ERLANGEN - Bands im Spielrausch, Musiker in voller Konzentration, glückselige Fans, alles festgehalten in intensiven Momentaufnahmen: In den Räumen der Erlanger Nachrichten (Innere Brucker Straße 11, 2. OG) ist bis 31. Oktober die Foto-Ausstellung "Live und in Farbe" mit 18 Konzert-Fotografien von Rainer Windhorst zu sehen.

Für jedes Jahr ein Foto: Rainer Windhorst fotografiert seit 18 Jahren das abendliche Konzert-Leben der populären Musik in Erlangen. © Fotos: Harald Sippel



Der mittlerweile verstorbene Rick Parfitt ("Status Quo") vor einer gigantischen Verstärker-Wand, der voluminöse Bird Berlin wie hinter Gittern, der "Rock’n’Roll Wrestling Bash" mit sich prügelnden starken Männern, die "Liquido"-Gitarreros in stiller Spiel-Kontemplation – stumme (Bilder-)Zeugen zumeist packender, mitreißender Konzerte, die sehr häufig im Kulturzentrum E-Werk stattgefunden hatten. Seit 2001 war Rainer Windhorst mit seinen Kollegen der schreibenden Zunft viele Abende unterwegs, um so ziemlich alle Spielarten populärer Musik-Kultur vor die Linse zu bekommen.

"So rund 250 Konzerte sind in diesen 18 Jahren wohl zusammengekommen", erzählte Rainer Windhorst bei der Vernissage. In einer solch langen Zeit kommen allerhand Begebenheiten zusammen, die späterhin als Anekdoten dienen und von Laudator Markus Friedrich ("Fernweh-Festival") genüsslich ausgebreitet wurden: Mal musste sich Rainer Windhorst einen Weg durch kreischende Punk-Teenie-Horden bahnen, mal Bierduschen ausweichen, mal die Speicherkarte am übereifrigen Kontroll-Personal nach draußen schmuggeln. "In diesen 18 Jahren waren wirklich bewegend schöne Momente dabei – und skurril verstörende", so Markus Friedrich. In diesen 18 Aufnahmen aus 18 Jahren lässt sich den Musik-Erlebnissen bestens nachspüren.

Hier der Auftritt der Band „Schmutzki“ im Mai 2017 im E-Werk. © Rainer Windhorst



Die Ausstellung ist bis 31. Oktober stets von Montag bis Freitag, jeweils von 13.30 bis 18 Uhr, geöffnet.

