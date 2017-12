In Erlangen die Geschichte des Weihnachtsbaums erleben

ERLANGEN - Tannen haben in der Adventszeit ihren großen Auftritt. Ihr Duft kündigt das Weihnachtsfest an, und am Heiligen Abend ist der Christbaum fast überall Mittelpunkt der herausgeputzten Wohnzimmer. Diesem Brauchtum widmet der Botanische Garten der Universität Erlangen seine Ausstellung mit dem Titel "Tannengeflüster".

Im Eingangsbereich des Gewächshauses im Botanischen Garten wird an etlichen Exemplaren und zahlreichen Schautafeln erläutert, wie der Tannenbaum zum Weihnachtsbaum wurde und bis heute sogar zunehmend fasziniert. © Foto: Berny Meyer



In der von der Mitarbeiterin Heike Simon konzipierten Ausstellung zeigt der historische Teil, wie sich der Tannenbaum seit dem Mittelalter in der europäischen Weihnachtstradition etabliert hat. Während im 17. Jahrhundert in der Pfalz und in Berlin oft Buchsbäume dekoriert wurden, hielt man es in Brandenburg mit der Kiefer. Inzwischen ist aber die Nordmann-Tanne wegen ihrer tiefgrünen, glänzenden und dichten Nadeln am beliebtesten – sie stammt überwiegend aus dem Kaukasus, wie Claus Heuvemann, der Leiter des Botanischen Gartens, weiß.

In Deutschland hat sich der Anbau zu einer ertragreichen Sonderkultur entwickelt, jährlich werden in Deutschland 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, eine Million wird exportiert. Und in vier von fünf Familien mit Kindern steht zuverlässig an Heiligabend ein geschmückter Weihnachtsbaum, auch wenn heute – glücklicherweise, wie Heuvemann sagt – auf das bleihaltige Lametta mangels Verfügbarkeit verzichtet wird.

Die Verwendung eines geschmückten Baumes hat keinen historisch nachweisbaren Anfang, sondern findet in Bräuchen verschiedener Kulturen ihren Ursprung. Die immergrünen Pflanzen verkörperten Vitalität, weshalb die Menschen in früheren Zeiten glaubten, sich Gesundheit ins Haus zu holen, indem sie ihr Zuhause mit Grünem schmückten.

Populär seit Luthers Zeiten

Die ersten Christbäume werden im Straßburg des 16. Jahrhunderts verortet, wo vor dem Münster ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Die Zünfte und Vereine waren es schließlich, die ein immergrünes Bäumchen in die Zunfthäuser stellten. Und auch die ersten Aufzeichnungen über den Christbaum als einen allgemein üblichen Brauch stammen aus dem Jahre 1605, wiederum aus dem Elsass. Von Johann Wolfgang von Goethe stammt eine der ersten Erwähnungen des Weihnachtsbaums in der deutschen Literatur. In den "Leiden des jungen Werther" von 1774 spricht der junge Mann davon, dass ihn ein aufgeputzter Baum mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesisches Entzücken versetzte.

Tannenbäume waren in Mitteleuropa selten, deshalb konnten sich zunächst nur die Begüterten den schmückenden Baum leisten. Die normale Stadtbevölkerung musste mit Zweigen und anfallendem Grün auskommen. Erst als ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Plantagen mit Tannen und Fichten angelegt wurden, konnte der Bedarf gedeckt werden.

Als in evangelischen Kreisen der Christbaum ins Brauchtum übernommen wurde, trat dieser seinen Siegeszug an. Die katholische Kirche maß lange der Weihnachtskrippe den größeren Symbolgehalt zu, übernahm aber mit der Zeit den Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Heute gibt es den Weihnachtsbaum selbst in den großen Städten mit muslimischer Bevölkerung. Dem Zauber des (scheinbaren) Immergrün kann sich offenbar keine Religion verschließen.

