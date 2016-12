„In Erlangen fühle ich mich sicher“

Ein Gang über den historischen Weihnachtsmarkt am Tag nach dem Anschlag von Berlin - 20.12.2016 18:00 Uhr

ERLANGEN - Verkrochen hat sich gestern niemand der Budenbesitzer auf dem historischen Erlanger Weihnachtsmarkt entlang der Friedrichstraße. „Ein mulmiges Gefühl habe ich nicht“, sagt Ortrun Gretzer, nur eine dünne Holzwand trennt sie im Rücken von der Straße, über die den ganzen Tag über Autos und Kleinlaster fahren. Allein in der kurzen Zeit des Gesprächs passieren einen Handvoll Lieferwagen die Bude, aber Gretzer lässt das kalt.

Die meisten Besucher auf den Erlanger Weihnachtsmärkten fühlen sich sicher (unser Bild ist ein Archivfoto vom historischen Weihnachtsmarkt auf dem Neustädter Kirchenplatz). Foto: Harald Sippel



„Es geht diesen Menschen mit ihren schlimmen Taten ja um Aufmerksamkeit. Und die sollten wir ihnen, vor allem die Medien, nicht schenken.“ Am Morgen nach den Geschehnissen war es für sie keine Frage zurück zur Arbeit zu kommen, in die kleine Bude mit den Handtaschen: „Angst habe nicht. Wenn ich nun zu Hause bleibe oder wir den Markt auflösen, das würde doch nur neue Täter heranzüchten, weil sie merken, dass sie etwas bewirken.“ Allerdings, sagt Gretzer zum Abschied, stehe sie mit ihrer Meinung ein wenig allein bei ihren Kollegen.

Drei junge Mütter haben sich ein paar Meter weiter Teigfladen gekauft. In den Kinderwagen liegen Kleinkinder in den Fellbezug gekuschelt und schimpfen lautstark, wenn es ihnen mit dem Füttern nicht schnell genug geht. „Keine Sekunde haben wir daran gedacht, das vereinbarte Treffen heute hier abzusagen“, sagt Cornelia Hufnagel. „Das ist ja kein Festival mit tausenden Besuchern, sondern ein kleiner Weihnachtsmarkt am hellen Tag – was soll hier passieren?“ Die anderen Mütter nicken, „wenn man jetzt damit anfängt zu Hause zu bleiben, dann darf man bald nirgendwo mehr hingehen“. Wobei eine von ihnen dann doch zugibt, schon ein mulmiges Gefühl zu haben: „Also abends, da hätte ich mir das glaube ich nochmal überlegt“, sagt Daniela Schreiber. „Wenn es dunkel ist, dann sind ja auch viel mehr Menschen hier.“ Nach Nürnberg auf den Christkindlesmarkt jedenfalls, da wäre sie heute nicht gern gegangen: „Wir haben ja unsere Kinder dabei.“

Thorsten Schenk hält einen Pürierstab in einen Suppentopf. Sein hölzerner Stand befindet sich auf der anderen Seite der Kirche in Richtung Fußgängerzone. Schenk, aufgewachsen in Berlin und das hört man, wenn er spricht, schüttelt den Kopf:

„Wer Angst hat, der muss eben zu Hause bleiben.“ Natürlich war auch er geschockt am Vorabend, als die Nachrichten ihn irgendwann erreichten. Angerufen hat er sofort bei Freunden und Familie, die noch in Berlin wohnen — alle waren gesund und munter, zum Glück. „Uns kann doch auch eine Straßenbahn erfassen oder ein Auto, wenn wir über die Straße gehen“, findet er. Nein, in Erlangen fühlt sich Schenk sicher, „für einen Anschlag ist der Markt glaube ich zu klein. Die wollen immer Aufmerksamkeit, die wäre hier doch zu gering — so makaber das klingt.“

CHRISTOPH BENESCH