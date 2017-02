In Erlangen gilt: "Kopf hoch und weiter"

Beim TV 61 Bruck II denken sie jetzt von Spiel zu Spiel - 31.01.2017 18:00 Uhr

ERLANGEN - Eigentlich hatten sie beim TV 61 Erlangen-Bruck II hervorragende Erinnerungen an den TSV Rothenburg. Doch die Realität sah beim Wiedersehen am Samstag dann anders aus.

Kein Durchkommen war für Patrick Frey und seine Brucker gegen den Primus.Foto: Sippel



Kein Durchkommen war für Patrick Frey und seine Brucker gegen den Primus.Foto: Sippel



Plus 76. 404 Tore. 25 Pluspunkte nach 14 Spielen. Auf der Trainerbank sitzt mit Csaba Szücs ein ehemaliger tschechischer Nationalspieler und Vater vom gleichnamigen Csaba Szücs, der in der Bundesliga für den TSV Hannover-Burgdorf spielt. Ja, der TSV Rothenburg ist also so etwas wie das Maß der Dinge in der Handball-Landesliga. Doch die Saison begann für die Rothenburger mit einer, nun ja, Katastrophe.

Gleich am ersten Spieltag war Aufsteiger TV 61 Erlangen-Bruck II zu Gast. Eine Mannschaft ohne Leitwolf, ohne bulligen Rückraumwerfer, ohne Erfahrung. Dafür mit Willen, mit Tempo, mit Teamgeist. Und mit dem Glauben an eine Überraschung: 18:18 stand es nach sechzig Handballminuten. Weniger Tore hat Rothenburg seitdem in keinem Spiel mehr erzielt. „Es war ein Tag“, sagt Brucks Trainer Carsten Peine, zuvor noch Trainer von Rothenburg, „an dem bei uns alles gestimmt hat und bei Rothenburg wenig.“ Das ist das Rezept jeder Überraschung im Handball. Und genau das hatten sie sich wieder bereit gelegt am Samstagabend in der Hiersemann-Halle, als der TSV Rothenburg, der souveräne Tabellenführer, zum Rückspiel kam.

Diesmal stand es 60 Handballminuten später 21:30 und Carsten Peine musste gestehen, dass seine junge Mannschaft nach dieser Überraschung immer wieder an Grenzen stößt: „Wir haben die Qualität für die Landesliga“, meint der Trainer, „aber es ist eben nicht mehr wie in der BOL – die Torhüter sind besser, die Abwehr ist griffiger und nicht jeder Wurf ist mehr ein Treffer. Das müssen meine Jungs noch lernen.“ Schon ist der Klassenunterschied, der sich diesmal bei diesem Aufeinandertreffen zeigte, eigentlich erklärt.

Wobei der TV 61 Bruck, geschwächt durch den Ausfall von Rückraumwerfer Philipp Wolf, der mit Knieverletzung nur auf der Tribüne saß und noch länger ausfallen wird, zunächst mit einer sehr offensiven Deckung die Rothenburger Tormaschine bremsen konnte. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein wenig länger noch im Spiel bleiben“, meinte Peine, „so ging das Selbstbewusstsein rasant in den Keller.“ Reihenweise vergab Bruck Großchancen und Siebenmeter, zur Pause stand es 8:13 – sogar von der Mittelllinie hatte Rothenburg mit der Schlusssirene getroffen.

Eiskalter TSV

Die zweite Hälfte wurde zu einer Machtdemonstration Rothenburgs, das die vielen Fehler in einer zeitweise unter Auflösungserscheinungen leidenden Brucker Mannschaft eiskalt ausnutzte, um sich abzusetzen und für dieses 18:18 aus dem Hinspiel zu rächen. Beim 14:25 (52. Minute) betrug der Abstand zwischenzeitlich gar elf Tore.

„Kopf hoch, weitermachen“, forderte der Coach. Was anderes kann sich Bruck II nicht leisten – die letzten vier steigen ab, ein Punkt beträgt der Abstand zur Abstiegszone. „Wir müssen von Woche zu Woche denken“, fordert Carsten Peine. Und nicht mehr an vergangene Großtaten.

CHRISTOPH BENESCH