In Erlangen hilft Seilhüpfen beim Lernen

Projekt "Skipping Hearts" an der Dechsendorfer Grundschule - vor 11 Stunden

ERLANGEN - An der Dechsendorfer Grundschule hat körperliche Fitness einen hohen Stellenwert. Über die Sportart "Rope Skipping" (sportliches Seilspringen) sollen die Kinder zu mehr körperlicher Aktivität motiviert werden, um durch Freude an der Bewegung ihre körperliche Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.

Seilspringen macht Schule in Dechsendorf: Schüler der Klassen 4 a und 4 b der Grundschule Dechsendorf machen mit bei „Skipping Hearts“, einem Projekt, das mit Seilspringen zu mehr Bewegung motiviert. © Harald Sippel



Am kostenlosen Projekt "Skipping Hearts" ("Springende Herzen") der Deutschen Herzstiftung teilzunehmen, wurde von der Lehrerin Sabine Mardin initiiert. So hatten die beiden vierten Klassen während der Übungsstunden mit Projektlehrerin Kerstin Staubach viel Spaß in Einzelarbeit, paar- und gruppenweise mit speziellen "ropes" zu hüpfen.

Kleine Aufführung

Das Erlernte wurde in einer kleinen Aufführung vor der ganzen Schule gezeigt, und natürlich durften dann auch alle Schulkinder zu den Seilen greifen und springen, springen, springen.

Projektlehrerin Kerstin Staubach meint: "Rope Skipping ist in hervorragender Weise geeignet, das Herz-Kreislauf-System positiv zu beeinflussen und bietet Gesundheitsförderung, die Spaß macht".

