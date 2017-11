In Erlangen ist man auf Extremwetter vorbereitet

ERLANGEN - Die nächste Straßenglätte kommt bestimmt. Deshalb stehen rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Winterdienst in Erlangen bereit, um mit 26 Transportern und 21 Kleintraktoren für schnee- und eisfreie Straßen zu sorgen.

In den beiden grauen Silos links auf dem Gelände des Winterdiensts ist Granulat, im Silo daneben feines Siedesalz. © Harald Sippel



Eines dieser Fahrzeuge (ein Ravo i5) gilt unter Experten als beste Kehrmaschine der Welt. Umgerüstet für den Winter kann das Fahrzeug Straßen in einer Breite von bis zu zehn Metern mit der salzigen Sole von Eis befreien. Marcus Redel, Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs Winterdienst: "Das Personal ist auf dieses neue Fahrzeug bereits eingewiesen und auf den Einsatz vorbereitet."

Wenn es glatt geworden ist, werden zuerst die Strecken der "Priorität 1" wieder befahrbar gemacht. Priorität 1 haben breite Hauptverkehrsstraßen (wie etwa die Werner-von-Siemens-Straße). 165 Kilometer Straße werden insgesamt von Schnee und Eis befreit. Auch neun Fahrradachsen (120 Kilometer), 405 Bushaltestellen, 146 Ampeln, 174 Fußgängerüberwege, 55 Kreuzungen, 34 Treppen, 24 Park- und öffentliche Plätze wie zum Beispiel Gehwege vor Kindergärten und Schulen sind Priorität 1.

"Wir brauchen die Vorräte"

Beim Streugut setzt der Winterdienst überwiegend auf Steinsalz, von dem am Nürnberger Hafen etwa 1570 Tonnen und in Erlangen 400 Tonnen lagern. 400 Tonnen ist der Vorrat für Siedesalz, mit dem die Sole erzeugt wird. Und in den Silos auf dem Werksgelände wird abstumpfender Blähton aufbewahrt und bei Bedarf in Fahrzeuge gefüllt.

"Wir brauchen diese Vorräte", sagt Marcus Redel. "So etwas wie im Winter 2010/2011 darf nicht mehr passieren". Der Winter 2010/2011 war äußerst schneereich. Außergewöhnliche Schneehöhen und Eisregen machten dem Winterdienst zu schaffen. Die 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückten bis zu viermal täglich aus. Hinzu kam noch ein Salzengpass in der Industrie.

Die Vorräte wurden deshalb so großzügig angelegt, doch der Winterdienst muss sich auf ein neues Wetterphänomen einstellen: Extremwetter. Sie werden immer "schlimmer", hat Marcus Redel beobachtet. Und es könne ja auch sein, dass extremes Wetter Erlangen trifft.

Marcus Redel hofft auf ein Entgegenkommen anderer Verkehrsteilnehmer bei Einsätzen im Winter: Es wurden zudem alle 168 Hausmeisterdienste in der Stadt informiert, Autofahrer sollen nicht so parken, dass Räumfahrzeuge behindert werden und Hausbesitzer sollen ihrer Räum- und Streupflicht auf den Gehwegen nachkommen.

Im Stadtgebiet stehen neben Wertstoffbehältern auch Streugut-Kästen. Dort kann sich jeder mit dem umweltfreundlicheren Granulat bedienen und Gehsteigen mit abstumpfenden Mitteln die Gefahr des Ausrutschens nehmen. "Verschlossene Streugüter gehören aber der Stadt", sagt Marcus Redel. "Die brauchen wir auch für Einsätze."

