In Erlangen lernen Studenten an der Uni-Brauerei

BIER UND STUDENTEN - Bier im Stundenplan gibt es auch nicht so oft. Am Lehrstuhl Bioverfahrenstechnik können Studenten des Studiengangs Chemie- und Bioingenieurwesen aber den Brauprozess erlernen – das Bier der Uni-Brauerei Röthelheim Bräu ist preisgekrönt.

So macht die Uni Spaß: Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls Bioverfahrenstechnik und Bierkenner Hannes Engelhardt, Konstantin Präbst, Stefan Ringgeler, Ludwig Körber und Praktikant Frieder Hobe bei der Arbeit. © Harald Sippel



Bier und Studenten – eine Wortkombination, die durchaus ohne besonders viel Fantasie in einen Sinnzusammenhang gebracht werden kann. Es soll ja schon mal vorkommen, dass man in der Studentenzeit nach einem stressigen Vorlesungstag den Abend bei einem oder auch zwei Bier in einer Studentenkneipe ausklingen lässt.

Am Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik an der FAU Erlangen-Nürnberg bekommt die Wortkombination Bier und Studenten allerdings eine gänzlich neue Bedeutung. Hier bekommt man aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Gerstensaft ECTS-Punkte gutgeschrieben. Bei der Brauerei Röthelheim Bräu, die im Keller des Lehrstuhls für Bioverfahrenstechnik steht, können Studenten nämlich das Bierbrauen lernen. Und die Kombination Bier und ECTS-Punkte scheint nicht unbeliebt. Konstantin Präbst grinst: "Wir haben jedes Semester zehn Plätze frei. Wer zuerst kommt, darf mitmachen. Es ist schon immer gut besucht bei uns."

Doch eine Spaßveranstaltung ist das Ganze natürlich nicht. Die Studenten sollen schon etwas mitnehmen. Es ist Bestandteil des Kernfachpraktikums im Studiengang Bioverfahrenstechnik.

Alternativ kann man den Brauprozess erlernen, dazu gibt es eine separate Vorlesung, bei der den Studenten die theoretischen Grundlagen, die chemischen Prozesse und verfahrenstechnischen Schritte näher gebracht werden sollen.

Pokal-Aufschrift: Bestes Bier

Einen Tag dürfen die Studenten dann auch mitbrauen und mitverfolgen, wie sich das Bier entwickelt: "Sie machen Alkoholmessungen, Zuckermessungen und alles, was dazugehört. Und am Schluss, wenn das Bier fertig ist, kriegen sie natürlich auch ein Fässchen", sagt Hannes Engelhardt, der dieses Projekt mittlerweile in der dritten Generation betreut. Stefan Ringgeler und Konstantin Präbst gehören noch zur zweiten Generation.

Angefangen hat alles 2009. "Ein Doktorand bei uns am Lehrstuhl hatte die Idee, eine Lehrstuhlbrauerei zu gründen", sagt Hannes. Mittlerweile hat sich das Projekt vom Hobby-Bierbrauen zu einer regulären Lehrveranstaltung entwickelt. Unterstützung bekommt das Team, das hauptsächlich aus wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhls besteht, auch von Sponsoren wie der Steinbach Mälzerei oder Kitzmann, von denen das Uni-Team Rohstoffe zur Verfügung gestellt bekommt. "Wenn wir mal untergärige Hefe brauchen, lassen die halt mal schnell was aus dem Tank. Die kleinen Mengen, die wir brauen, das ist für die ja nichts", sagt Stefan.

Trotz des wissenschaftlichen Anspruchs darf aber natürlich auch experimentiert werden. "Gebraut wird alles Mögliche, worauf wir Lust haben", sagt Hannes. Ob Landbier, Hefe oder mit etwas malzigerer Note. "Es wird manchmal auch etwas abgewandelt. Mal ist das eine Malz nicht mehr da, dann muss man mit dem anderen etwas ausgleichen", sagt Hannes. Und grinsend fügen die fünf Jungs hinzu: "Süffig ist es auf jeden Fall immer." Überzeugend finden das Bier jedenfalls nicht nur die Protagonisten selbst, schließlich findet einmal im Jahr bei der Universität Hamburg-Harburg ein Uni-Studentenbrauwettbewerb statt, bei dem sich Bierbrauer aus ganz Europa anmelden können. Das eigene Bier wird vorgestellt – und bewertet. Röthelheim-Bräu sahnte bereits einige Male ab und die Beweise stehen gut sichtbar in der Brauerei. Pokal-Aufschrift? Bestes Bier. Ein Preis, von dem die Jungs ihren Mitstudenten sicherlich schon öfter mal erzählt haben. In der Studentenkneipe, bei einem Bier. Besser als das eigene war das dann aber wohl kaum.

ZDas Bierbrauen in der Röthelheim Bräu ist Teil der "Langen Nacht der Wissenschaften" am 21. Oktober (Ausstellung und Vorführung von 18 bis 1 Uhr). Infos und Karten unter www.nacht-der-wissenschaften.de

