In Erlangen schaffen Bagger Platz für den Siemens Campus

Abrissarbeiten westlich der Günther-Scharowsky-Straße liegen im Plan - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Die Abrissarbeiten in Erlangen schreiten voran: Nach dem ersten Monat liegen die Baumaßnahmen auf dem Gelände des neuen Siemens Campus im Plan.

Die Abriss- und Bauarbeiten schreiten — wie unser Bild zeigt — auf dem Erlanger Siemens-Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße deutlich voran. Bis 2030 soll auf dem Areal im Stadtsüden der neue Campus entstehen. © Giulia Iannicelli



Die Abriss- und Bauarbeiten schreiten — wie unser Bild zeigt — auf dem Erlanger Siemens-Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße deutlich voran. Bis 2030 soll auf dem Areal im Stadtsüden der neue Campus entstehen. Foto: Giulia Iannicelli



Bernhard Lott ist zufrieden. "Im Moment läuft alles so, wie wir es geplant haben", sagt der Siemens-Unternehmenssprecher auf Anfrage. Bislang gebe es bei den Arbeiten keinerlei Verzögerungen. Auch mögliche Belästigungen durch Baulärm hielten sich für die Mitarbeiter auf dem Areal rund um die Günther-Scharowsky-Straße in Grenzen: "Um die Auswirkungen für alle von vornherein möglichst gering zu halten, haben wir die Abrissarbeiten in der Ferienzeit begonnen; da sind viele Mitarbeiter im Urlaub", betont der Sprecher.

Seit Ende Juli reißen Bagger auf dem entsprechenden Gelände die bestehenden Gebäude ab, um Platz für acht Bürohäuser und drei Parkhäuser zu schaffen.

Dafür werden in den kommenden Monaten zwölf große Hallen und Bürogebäude abgetragen. So wird das Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße für die Bauarbeiten zum Siemens Campus vorbereitet.

Die Gebäude, die nun dem Abrissbagger zum Opfer fallen, stehen auf einem Grundstück, das mit 60.000 Quadratmetern so groß ist wie acht Fußballfelder. Die mehr als 40 Jahre alten Gebäude wurden bisher als Büroflächen, Call-Center, Werkstätten, Labore, Testflächen sowie Lager- und Logistikflächen genutzt.

Bauarbeiten zum Modul 1 beginnen im Dezember

Bilderstrecke zum Thema Platz für den Erlanger Siemens-Campus: Die Abrissarbeiten starten! Die Abrissarbeiten schaffen Platz für den neuen Siemens-Campus in Erlangen: Nach dem ersten Monat liegen die Bauarbeiten ganz im Plan. Seit Ende Juli reißen Bagger auf dem Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße bestehende Gebäude ab, um Platz für acht Bürohäuser und drei Parkhäuser zu machen. Bis 2030 entsteht mit dem Siemens-Campus im Stadtsüden ein modernes Arbeits- und Wohnviertel.



Eine Ausnahme bildet das ebenfalls auf dem Gelände befindliche Gebäude des Siemens-Ausbildungszentrums. Es wird noch bis Anfang 2017 genutzt, da derzeit auf dem Grundstück an der Ecke Günther-Scharowsky-Straße/ Henri-Dunant-Straße ein Neubau der Siemens Professional Education entsteht.

Nach der Fertigstellung werden die fast 1300 Auszubildenden und dual Studierenden in das moderne Ausbildungszentrum umziehen. Erst dann soll auch das bisherige Gebäude abgerissen werden.

Mit den Abrissarbeiten ist ein Spezial-Unternehmen aus der Region beauftragt, das auch in den kommenden Monaten mit bis zu 50 Mitarbeitern vor Ort tätig sein wird. Bei den Arbeiten wird es voraussichtlich rund 70.000 Tonnen Abbruchmaterialien und 15.000 Tonnen Bodenmaterial geben, die abgefahren und fachgerecht entsorgt werden.

Derzeit laufen parallel die letzten Schritte des Bebauungsplanverfahrens. Nach dem Abschluss beginnen im Dezember die Bauarbeiten zum Modul 1 des Siemens Campus.

Bis 2030 entstehen in mehreren Schritten im Stadtsüden moderne und zukunftsweisende Büro-, Forschungs- und Laborarbeitsplätze für Mitarbeiter von Siemens-Einheiten aus Erlangen und der Metropolregion sowie Wohnungen und ein Hotel mit Konferenzbereich. Aus dem derzeit noch geschlossenen Siemens-Areal wird somit nach Siemens-Angaben ein moderner und offener Campus.

sc