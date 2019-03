In Erlangen sind Gebühren für den Kindergarten unklar

Die Stadt leidet auch unter der unklaren Gesetzeslage - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Aktuell sorgen die noch fehlenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zur künftigen Gestaltung von Kindergartengebühren für Unsicherheit. Auch die Stadt Erlangen ist betroffen.

Kindergarten Symbolbild © dpa



Wie das Jugendamt der Stadt Erlangen mitteilt, sei man auf eine klare gesetzliche Regelung seitens des Landes angewiesen. Bis dahin suche man nach Lösungen, die sowohl den Interessen der Träger als auch der Eltern gerecht werden.

Zum Hintergrund: Mitte Mai wird der Bayerische Landtag aller Voraussicht nach beschließen, dass für jeden Kindergartenplatz ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro pro Monat gewährt wird. Dieser soll dann über die Kommunen an die Träger der Einrichtungen weitergereicht werden und die Eltern entlasten.

"Unsere Schwierigkeit ist es, dass es zwei Stichtage geben soll", erklärt Reinhard Rottmann, Leiter des städtischen Jugendamts. Grundsätzlich soll der Zuschuss nämlich erst ab dem 1. September des Jahres, in dem das jeweilige Kind drei Jahre alt wird, fließen. Für Kinder, die 2018 bereits drei Jahre oder älter waren, soll der Zuschuss hingegen bereits ab dem 1. April zur Verfügung stehen, würde also mit dem Gesetz rückwirkend beschlossen.

"Eine Umsetzung zum 1. September dieses Jahres ist für Stadt und Träger eine Herausforderung, aber machbar", sagt Rottmann. Eine frühere Weiterleitung hingegen stelle alle vor große Probleme. "Der Freistaat geht davon aus, dass die ersten Gelder erst im Juni an die Kommunen zur Weiterleitung fließen werden", erläutert Bildungs- und Jugendreferentin Anke Steinert-Neuwirth.

Die Erwartung des Freistaats, dass die Einrichtungsträger bereits ab April in Vorleistung gingen, ließe sich unter diesen Bedingungen schlicht nicht erfüllen. "Die gesetzliche Grundlage fehlt, der Landeshaushalt muss erst noch verabschiedet werden, und die technische und organisatorische Umsetzung ist in der verbleibenden Zeit nicht machbar. Alle Beteiligten stehen vor dem Problem, dass die Gesetzesänderung zwar angekündigt, aber nicht beschlossen ist", so Steinert-Neuwirth weiter.

"Die Eltern werden rückwirkend entlastet"

Man arbeite daran, das Geld, wenn es fließe, möglichst rasch an die Träger weiterzugeben. "Die Eltern werden selbstverständlich nach dem Inkrafttreten der Gesetzesregelung rückwirkend entlastet", erklärt Steinert-Neuwirth weiter. In Fällen, wo das Jugendamt bereits jetzt aus sozialen Gründen Beiträge übernehme, solle trotz der Schwierigkeiten in der Übergangsphase keine Lücke entstehen. Die Beitragszahlungen sollen bis zur Anwendung des neuen gesetzlichen Rahmens weiterlaufen.

