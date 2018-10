In Erlangen waren Einbrecher am Werk

Unbekannte stehlen in Büchenbach Bargeld, die Polizei sucht nach Zeugen - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Diebe waren am vergangenen Samstag in Erlangen Büchenbach unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Diebe waren am vergangenen Samstag in Büchenbach unterwegs. Die bislang Unbekannten brachen gewaltsam zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Heckenweg ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Bargeld. Wie viel genau fehlt, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

