In Erlangen Warenlager aus Diebesgut entdeckt

Erlanger Polizei findet bei 34-jährigem Hehler gestohlene Sachen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Bei einer Verkehrskontrolle haben die Polizeibeamten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro entdeckt.

Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, hielt eine Polizeistreife in der Äußeren Brucker Straße einen slowakischen Pkw zur Verkehrskontrolle an. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie im Fahrzeug des 34-jährigen Mannes ein regelrechtes Warenlager auffanden.

Das "Sortiment" reichte von kosmetischen Erzeugnissen über hochprozentigen Alkohol, Spielwaren, Rasierklingen bis hin zu Tennisschlägern. Die Artikel waren allesamt original verpackt. Zweifelsfrei handelt es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut, was der 34-Jährige gegenüber den Beamten auch bestätigte. Er will die Gegenstände jedoch von einem Unbekannten günstig erworben haben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Wert des sichergestellten Diebesgutes auf mehrere Tausend Euro.

Gegen den 34-Jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft des Diebesgutes aufgenommen.en