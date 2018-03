In Erlangen werden Brücken zwischen Menschen gebaut

Motto der "Woche der Brüderlichkeit" wird bei der Auftaktveranstaltung in Erlangen wörtlich genommen - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Das Motto "Angst überwinden – Brücken bauen" hat die "Woche der Brüderlichkeit" in diesem Jahr thematisch in den Focus gerückt. Der Erlanger Auftakt zu dieser Woche bildete das Motto exemplarisch ab.

Das Kammerorchester des Christian-Ernst-Gymnasiums unter Leitung von Gabriele Bergmann umrahmte des Auftakt der „Woche der Brüderlichkeit“ musikalisch. Hinter der Dirigentin sitzen OB Florian Janik und Redner und SZ-Redakteur Ronen Steinke. © Anestis Aslanidis



Mit dem Berliner SZ-Redakteur Ronen Steinke hatte Hans Markus Horst, der seit vielen Jahren das "Gesicht" der Woche der Brüderlichkeit ist, einen Autor eingeladen, dessen Buch "Der Muslim und die Jüdin" ein Beispiel dafür ist, wie Menschen ohne weltanschauliche Scheuklappen verschiedene Glaubensüberzeugungen gemeinsam "ausleben" und einen gemeinsamen Humanismus pflegen können.

Steinkes Geschichte hat zudem den Vorzug, die historische Wahrheit abzubilden, die in heutigen Ohren einigermaßen ungewöhnlich klingt. Es ist die Geschichte der Rettung einer Berliner Jüdin vor den Nazi-Häschern durch einen arabischen Arzt (aus Ägypten), der zudem ein Beispiel für eine Unerschrockenheit abgibt, die im liberalen Berlin der Weimarer Zeit gewachsen war.

Der Arzt Mohammed Helmy versteckte Mitglieder der jüdischen Familie Boros in Berliner Wohnungen, die 15-Jährige Anna Boros tarnte er als seine Nicht so erfolgreich, dass diese nie aufgegriffen wurde und die Judendeportationen aus Berlin überlebte.

Für seine menschlich-couragierte Haltung wurde Helmy als einziger Araber unter 25 000 namentlich bekannten Rettern als "Gerechter unter den Völkern" in die Ehrenliste der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aufgenommen — eine Ehrung, die seine Familie nicht annehmen wollte, da sie ihm aus Israel angetragen wurde.

Steinke bettet die Ereignisse bis zum Abtransport der Juden aus Berlin im Jahr 1941 in den historischen Kontext jener Stadt, die sich während der Jahre bis zur Reichspogromnacht 1938 als Hort der Liberalität erwies, als eine Stadt, in der viele Anschauungen und Lebensweisen, Ethnien und Herkommen sowie unterschiedlichste Weltanschauungen friedlich miteinander auskamen. Gerade die Welt des Orients haben sowohl Muslime wie Juden zum ständigen Rollenwechsel animiert, statt Abschottung gab es Nähe und Neugierde und die Überzeugung, voneinander lernen zu können.

Herausforderung Salafismus

Hans Markus Horst nahm das Jahresmotto auf, um vor der Angst zu warnen, die unfrei mache, Distanz schaffe und in Zorn und Gewalt umschlagen könne.

Deutschland sehe sich einer neuen Herausforderung durch ein militantes Glaubensverständnis des Islam durch Salafisten herausgefordert. Dass Juden in Deutschland wieder Angst um Leib und Leben haben müssten, sei unerträglich.

In seinem Grußwort erinnerte Oberbürgermeister Florian Janik im Stutterheimpalais an das dunkle Kapitel Stadtgeschichte, zeigte aber am Beispiel der DJK Erlangen und ihrem erfolgreich versteckten und später restituiertem Vereinsvermögen auf, dass es auch listigen Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft gab.

pm