In Erlangen werden Bücherwürmer dringend gesucht

Veranstaltung zum Vorlesetag im Café Cycles — Spontanes Mitmachen möglich - vor 28 Minuten

ERLANGEN - Am Freitag, 17. November, ist bundesweiter Vorlesetag. Unter dem Motto "ich les’ was, was du net liest" sind in Erlangen alle, die gern vorlesen und Vorgelesenes gern anhören, zwischen 16 und 23 Uhr ins Café Cycles, Marquardsenstraße 18, eingeladen.

Udhay Kumar organisiert den Vorlesetag im Café Cycles. Foto: Harald Sippel



In Schulen, Kindergärten, Bibliotheken wird landauf, landab am dritten Freitag im November vorgelesen. Die vor 13 Jahren von der Wochenzeitung Die Zeit und der Stiftung Lesen ins Leben gerufene Kampagne zur Leseförderung ist längst etabliert. Und lässt sich trotzdem immer noch ausweiten. Das findet jedenfalls Udhay Kumar. "Einen Vorlesetag wollte ich schon längst unbedingt mal machen", sagt er. Jetzt also ist es soweit. In privater Initiative organisiert er eine öffentliche Vorlese-Veranstaltung für alle Altersgruppen, und dass die Bürgerstiftung Erlangen soeben ein Lesepaten-Projekt auf den Weg gebracht hat, kommt ihm dabei gerade recht.

Denn mit seiner Veranstaltung zum Vorlesetag, so seine Idee, könne er eine Plattform bieten für all diejenigen, die in Erwägung ziehen, Lesepate zu werden, und ein bisschen üben wollen. Vorlesen könne aber selbstverständlich auch jeder andere, so der Organisator. "Liebe Hobbyleser und Bücherwürmer, wir suchen dringend Vorleser und Vorleserinnen", wirbt Udhay Kumar, "lest uns aus euren Lieblingsbüchern vor, mitmachen kann jedes Kind und jeder Erwachsene, ob Anfänger oder Leseprofi, egal aus welcher Welt, denn Lesen macht nicht nur Spaß, sondern bildet und verbindet."

Zwei prominente Vorleser hat Kumar bereits dafür gewonnen mitzumachen: OB Florian Janik und die Spardorfer BMX-Olympionikin Nadja Pries. Dass jemand Namhaftes aus dem Sportbereich mitmacht, freut Kumar, der als Jugendwart beim Bayerischen Landessportverband aktiv ist, ganz besonders. Für Kinder und Jugendliche könne gerade eine Sportlerin Vorbild sein, meint er. Und da gegenwärtig immer weniger Eltern fürs Vorlesen Zeit fänden und Kinder häufiger mit einem Handy statt mit einem Buch in der Hand angetroffen würden, sei es besonders wertvoll, wenn Leute mit Vorbildcharakter eine Lanze fürs Lesen brechen.

Für das, was vorgelesen wird, möchte er keine Vorgaben machen. Das eigene Lieblingsbuch, ernste Themen bis hin zum Witzebuch — alles sei möglich. "Bei einer Leseveranstaltung in Köln habe ich schon mal erlebt, dass jemand aus Gebrauchsanweisungen vorgelesen hat", sagt Kumar. "Das war sehr lustig." Nun hofft Kumar auf viel Zuspruch von Vorlesern und auch auf reichlich Publikum. Zwischen 16 und 18 Uhr wird für Kinder und Jugendliche vorgelesen, ab 19 Uhr für Erwachsene. Eventuell wird auch ein Gebärdendolmetscher vor Ort sein. Vertreter der Bürgerstiftung Erlangen werden ihr Lesenpaten-Projekt kurz vorstellen.

Kumar selbst wird vielleicht aus einem Buch vorlesen, dass er aus seinem Kanada-Urlaub mitgebracht hat: "Books that Changed the World" von Andrew Taylor. Ein Vielleser sei er selbst aber nicht, gibt Kumar, der als Physiotherapeut arbeitet, zu. Doch sich gegenseitig vorlesen: "Das ist toll."

ZMitmachen kann jeder auch spontan, Anmeldungen sind möglich unter u.kumar@hotmail.com oder Telefon 017661693375.

