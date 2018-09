In Erlangen wieder Spaß am Fußball

Spieli-Fußballerinnen gewinnen zum BOL-Auftakt beim SV Sulzkirchen - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen sind mit einem Sieg in die neue BOL-Saison gestartet. Eines der "schwersten Auswärtsspiele" gewannen sie 1:0.

Im ersten Einsatz für die Spieli erfolgreich: Rafaela Apostolu (links). © Athina Tsimplostefanaki



Im ersten Einsatz für die Spieli erfolgreich: Rafaela Apostolu (links). Foto: Athina Tsimplostefanaki



Komplett zufrieden ist der Coach nicht. Im ersten Liga-Spiel der Saison kann aber auch noch nicht alles klappen. "Wir nehmen die drei Punkte gerne mit, es war einer der schwersten Auswärtsspiele der Saison", sagt Kevin Schmidt. "Doch es gibt noch viel zu tun." Insgesamt sei das 1:0 in Sulzkirchen "definitiv" verdient gewesen. "Wir hatten die bessere Spielanlage."

Rafaela Apostolu traf in der 53. Minute zur Führung. Nach einem Freistoß eroberte sie den zweiten Ball und drückte ihn über die Linie. "Das haben wir zuvor explizit trainiert", lobt ihr Trainer. Wer das Tor dann macht, sei ihm egal. Und doch ist es etwas Besonderes, dass ausgerechnet die 18-Jährige trifft, die Schmidt erst in diesem Sommer zur Spieli gelotst hat. Apostolu hatte zuvor die Jugendmannschaften der Spielvereinigung Greuther Fürth durchlaufen und war dann in die Reserve-Mannschaft gewechselt.

Auch Kevin Schmidt war vergangene Saison noch beim Kleeblatt, als Damen-Trainer im Regionalliga-Team. Er kannte Apostolu also bereits und wusste, "was sie leisten kann". Der Wechsel nach Erlangen scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. "Man merkt ihr nun an, dass sie wieder Spaß am Fußball hat."

Die neue Mannschaft habe Apostolu gut aufgenommen, das Tor ist "eine Belohnung für sie", und auch für das Team. Dennoch war es "nur das erste Spiel", sagt Schmidt. "Nach vier, fünf Spieltagen wissen wir, wo wir wirklich stehen." Ist es weit oben in der Tabelle, wird auch der Trainer zufrieden sein.

SpVgg Erlangen: Polzer; Apostolu, Schmitt (75. Borck), Böbel, Spitzer, Denndorf, Greinacher (32. Hüttersen), Pfaff (63. Dellert), Dahlke, Dotzauer, Beifuß (87. Vetter). - Tor: 0:1 Apostolu (53.).

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail