In Erlangen wird weitere "Stadtplantafel" aufgestellt

Tafel am Maximiliansplatz soll Anreiz zum Altstadt-Abstecher sein - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Für Orientierung wird gesorgt. Denn niemand soll ohne Plan durch die Stadt eilen. Deshalb ist man kürzlich überein gekommen, am Maximiliansplatz eine weitere "Stadtplantafel" aufzustellen.

Bereits acht „Stadtplantafeln“ sind in Erlangens historischer Innenstadt aufgestellt, demnächst folgt eine neunte. © Harald Sippel



Bereits acht „Stadtplantafeln“ sind in Erlangens historischer Innenstadt aufgestellt, demnächst folgt eine neunte. Foto: Harald Sippel



Es wird die neunte Tafel sein, die mit "Historische Innenstadt Erlangen" überschrieben sein wird und genau dorthin den Weg weisen möchte. Der tiefere Sinn für den Standort am Maximiliansplatz ist die gewollt bessere Anbindung des Klinikviertels an die Altstadt. Verbunden ist das Ganze mit der Überlegung, dass man vielleicht den einen oder anderen Gast nach einem Patientenbesuch in der Klinik noch dazu ermuntern kann, einen Abstecher in die Altstadt zu unternehmen — und so indirekt die dortigen Händler ein bisschen zu unterstützen.

Sanierungsziele näher bringen

Mit den Tafeln, die in den letzten Jahren platziert wurden, wollte man Besuchern und Bewohnern die Sanierungsziele im Stadterneuerungsgebiet — besonders in der barocken Hugenottenstadt und Altstadt — näher bringen und erläutern. Mit der geplanten Tafel am Maximiliansplatz soll die Aktion vorerst abgeschlossen werden.

Für die Instandhaltung, Wartung und Pflege wie auch die Aktualisierung jener neun Info-Punkte wird künftig der Erlanger Tourismus und Marketing Verein sorgen. Dafür gibt es einen jährlichen Pauschalbetrag von 5000 Euro.

rwi