In Erlanger Gaststätte eingebrochen

Täter stahl ein Notebook und Bargeld - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein bislang unbekannter Täter ist bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in Tennenlohe eingebrochen.

Symbolbild Polizei © colourbox



Der unbekannte Täter drang zwischen 22.45 Uhr (Dienstag) und 9 Uhr (Mittwoch) über ein Fenster in die Gaststätte am Weichselgarten ein. Aus den Geschäftsräumen stahl der Unbekannte anschließend ein Notebook, ein Tablet sowie Bargeld im Gesamtwert von etwa 750 Euro. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon (0911) 2112-3333 entgegen.

