In Erlanger Gaststätte eingebrochen: Zeugen gesucht

Täter entwendeten einen hohen Geldbetrag - 5000 Euro Sachschaden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant in einem Erlanger Gewerbegebiet ein und entwendeten einen hohen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die Unbekannten in der Nacht zum Montag Zutritt zu der Gaststätte in der Grundstraße. Dabei entwendeten sie laut Angaben der Polizei einen hohen Geldbetrag. Die Täter konnten unerkannt entkommen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

