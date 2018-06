In Kalchreuth findet wieder die "Kirschkerwa" statt

KALCHREUTH - Zum fünfzehnten Mal findet die "Kirschkerwa" oder "Kerschterkärwa", wie sie in Kalchreuth heißt, statt. Am Sonntag, 1. Juli, werden zwischen 11 und 18 Uhr in den Kirschgärten am Ortsrand an der Erlanger Straße wieder zahlreiche Besucher erwartet.

Welche Kirschensorte schmeckt eigentlich wie? Bei der „Kirschkerwa“ in Kalchreuth können die Besucher sich durchprobieren — und am Ende ihre Lieblingssorte kaufen. Foto: Ernst Bayerlein



Die Kirschenkärwa will auf die Besonderheiten der herrlichen alten Kirschgärten rund um Kalchreuth aufmerksam machen. Nach einer Zählung gibt es noch 4500 Kirschbäume in der Gemeinde sowie in der nördlichen und westlichen Flur. Sie sind nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für viele seltene Tierarten. Jeder Besucher und Verbraucher kann zum Erhalt dieses "Paradieses aus Menschenhand" beitragen, indem er gezielt einheimische Kirschen kauft.

Gelegenheit dazu gibt es bei der Kirschenkärwa, bei der man verschiedene Kirschsorten probieren und kaufen kann. Schon legendär ist das große Kuchenbüfett des Arbeitskreises Jugendarbeit Kalchreuth mit Kirschkuchen und Kirschenmännla. Weiter gibt es Bio-Kirsch-Burger, Kirsch-Eis, einer Saftbar, Kirsch-Secco, Kirschschnaps oder Likör. Dazu kommen ein großes Kinderprogramm, eine Imker-Ausstellung, Kunsthandwerker, ein Korbflechter und Informationsstände von Bund Naturschutz und Landschaftspflegeverband, die gemeinsam mit der Gemeinde zu der Veranstaltung einladen.

Das Fest für die ganze Familie beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt mit Pfarrer Christoph Thiele. Um 11 Uhr ist die Begrüßung mit Bürgermeister Herbert Saft und Landrat Alexander Tritthart. Von 13 bis 16 Uhr gibt es Livemusik mit dem "Frankentrio". Um 13 Uhr beginnt eine Naturkundliche Führung durch die Streuobst-Kirschgärten, um 15 Uhr startet eine ortskundliche Führung zur St. Andreas-Kirche mit Kirchenführung. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Rundfahrten mit der Pferdekutsche.

