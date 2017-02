In Langensendelbach seit 60 Jahren ein glückliches Paar

Theresia und Johann Fees feierten seltenes Ehejubiläum - vor 1 Stunde

LANGENSENDELBACH - Theresia und Johann Fees feierten in Langensendelbach ein mittlerweile selten gewordenes Familienfest, die Diamantene Hochzeit. Sie heirateten am 16. Februar 1957.

Seit 60 Jahren ein Paar: Theresia und Johann Fees in Langensendelbach mit stellvertretenden Bürgermeister Matthias Kern. © Foto: Karl Heinz Wirth



Das wichtigste in einer Ehe sei das gegenseitige Vertrauen zueinander. "Es kommt darauf an, den anderen nicht zu betrügen und sich in der Liebe zu vertrauen", sagt Johann Fees. Er weiß, wovon er spricht: Seit 60 Jahren ist der 81-jährige mit seiner Frau Theresia verheiratet. Das Paar feierte jetzt seine Diamantene Hochzeit. Zuneigung, Toleranz und das Wohl des Partners über das eigene zu stellen, war beiden immer wichtig.

Das zeigte sich schon, als sich die beiden bei der Igelsdorfer Kirchweih kennenlernten und er sie, eine gebürtige Werner aus Poxdorf, nach Hause begleitete. Weitere Treffen folgten, und so entschlossen sich beide zu heiraten. Beide arbeiteten in der Landwirtschaft.

Als das Einkommen in der Landwirtschaft immer weniger wurde, nahm Johann Fees das Angebot der Firma Elektro-Großkopf in Langensendelbach an, während seine Frau weiter die Äcker bewirtschaftete. 30 Jahre arbeitete Johann Fees in der Firma und ist stolz darauf, dass auch er zum Aufbau des Unternehmens Elektro Großkopf beigetragen hat.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, und aus allen ist etwas geworden, berichtet der 81-jährige. Seinen Vater hat er nicht gekannt, denn er fiel 1941 im Zweiten Weltkrieg. Seine Kinder sind alle verheiratet, und so bereichern elf Enkel und vier Urenkel ihr Leben.

Besonders groß war seine Freude, als an seinem 81. Geburtstag am 3. Februar der vierte Urenkel das Licht der Welt erblickte, sagt er. Ihre Diamantene Hochzeit feierten sie mit einem Festgottesdienst, der ganzen Familie und Freunden.

Gesundheitlich nicht mehr ganz so fit, versorgen sie sich nach wie vor selbstständig. Die beiden verbringen den Großteil ihrer Zeit zusammen. "Wir sprechen von alten Zeiten, von den schönen Reisen, die wir gemacht haben und davon, was noch kommt", sagen sie und hoffen, noch viele Jahre miteinander verbringen zu können.

Zum Ehejubiläum gratulierten Landrat Hermann Ulm, Erster Bürgermeister Oswald Siebenhaar sowie sein Stellvertreter Matthias Kern.

KARL HEINZ WIRTH