In mehrere Büros in Erlangen eingebrochen

Mehr Schaden als Beute _ Kripo vermutet Serientäter - vor 2 Stunden

ERLANGEN - ERLANGEN — Bislang Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch(13./14.Februar) in einem Gebäudekomplex an der Rathenaustraße in mehrere Büros eingebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Symbolfoto Einbruch © dpa



Symbolfoto Einbruch Foto: dpa



Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, etliche Türen auf, um in die Räume verschiedener Firmen und Vereine zu gelangen.

Auf ihrer Suche nach Bargeld hinterließen die Täter Schäden von mehreren Tausend Euro und machten gut 1000 Euro Beute.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats zählen diesen aktuellen Fallkomplex zur bereits am 13. Februar berichteten Einbruchsserie und hoffen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sonst Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des

Hinweistelefons lautet (09 11) 21 12 33 33.

ots