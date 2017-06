In Neunkirchen ein Herz für alte Autos und Verkehrssicherheit

Automobilclub Neunkirchen veranstaltet am 25. Juni eine Oldtimer-Rallye — Kooperation mit Schulen und Kitas - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN - Für Jürgen Niedersteberg, den Vorsitzenden des Automobilclubs Neunkirchen (ACN), ist die Geschichte des Autos und des Motorrads ein "bedeutendes Element innerhalb der Entwicklung unserer Alltagskultur".

Automobilclub-Vorsitzender Jürgen Niedersteberg sitzt in seinem MGB Cabrio, Baujahr 1978, daneben steht der Schriftführer des Vereins, Thomas Woller. Foto: Scott Johnston



Mit der Pflege von Oldtimern sorgt der Verein dafür, dass die rasanten Veränderungen bei der Fortbewegung auf zwei bis vier oder noch mehr Rädern auch beim Otto-Normal-Fahrer nostalgische Gefühle wecken. Dem Automobilclub, der 1971 gegründet wurde und sich Anfang der 1980er Jahre dem ADAC anschloss, ist dabei wichtig, dass bei Veranstaltungen und Ausfahrten nicht nur außergewöhnliche Modelle präsentiert werden. "Interessant sind schließlich auch die ersten Golfs, Kadetts oder Fiestas. Und dem Charme eines in die Jahre gekommenen Käfers oder einer Isetta kann sich wohl kaum einer entziehen", so Niedersteberg.

Stolz sind die Vereinsmitglieder natürlich auch auf Raritäten. Schriftführer Thomas Woller beispielsweise flitzt mit einem Steinwinter Amigo von 1978 dahin, einem Buggy auf der Basis eines Fiat-500. Nur wenige Stückzahlen existieren von dieser Version, da sie nur kurze Zeit produziert wurde.

Max Schmitt mit einem Feuerwehrfahrzeug "Opel Blitz LF 8" von 1969, Olaf Hollmig mit einem "Framo Lastwagen V 901/2" aus der DDR von 1960 sowie die Familie Kraus mit einem "Goggomobil T 250" von 1968 und einem Militär-Motorradgespann "BMW R 75" inklusive angetriebenem Seitenwagen und Rückwärtsgang von 1938 verfügen ebenso über ausgefallene Schmuckstücke.

Jürgen Niedersteberg tuckert mit einem MGB Cabrio, dessen 40. Geburtstag im nächsten Jahr ansteht, am liebsten auf kleinen Straßen durch die fränkische Landschaft. Auch historische Traktoren gehören zum Bestand mehrerer Mitglieder.

Im jährlichen Wechsel veranstaltet der ACN Treffen und Rallyes für Oldtimer. Bei den Wettbewerben kommt es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Geschicklichkeit an. Der Vorsitzende: "Genau 1,40 Meter mit dem Auto zurückzulegen oder einen Abstand von 80 Zentimetern zu einem Gatter einzuhalten, ist gar nicht so einfach." Prüfer geben an den einzelnen Stationen ihre Bewertungen ab.

Am Sonntag, 25. Juni, findet von 10 bis 18 Uhr ein Treffen für altehrwürdige Autos, Motorräder, Mopeds und Traktoren am Deerlijker Platz in Neunkirchen statt. Wer mehr als 30 Jahre auf der Karosserie hat, zählt dabei als Oldtimer. Die sogenannten Youngtimer hatten vor 25 bis 30 Jahren ihre Jungfernfahrt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist das Engagement für die Verkehrssicherheit. Hier arbeitet der ACN eng mit den Kindergärten und Schulen zusammen. Praktische Übungen wie die Demonstration des Bremsweges bleiben den Kindern und Jugendlichen am besten im Gedächtnis. Zusammen mit dem Jugendclub Appendix werden Schraubkurse angeboten, um das eigene Moped oder Fahrrad in Schuss zu halten.

Mit der Gemeinde bemüht sich der Automobilclub darum, dass Gefahrenstellen in Neunkirchen entschärft werden.

Über mangelnden Zulauf kann der ACN nicht klagen. 2015 wurde bei der Mitgliederzahl die 100er-Marke geknackt, inzwischen gehören 120 Erwachsene und Jugendliche dem Verein an.

SCOTT JOHNSTON