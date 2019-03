In Umhausen wird die Freundschaft mit Erlangen gelebt

UMHAUSEN - Die Tiroler Gemeinde Umhausen, die freundschaftlich mit Erlangen verbunden ist, ist zwar eine Touristenattraktion, aber die Kontakte mit der Hugenottenstadt werden weiter intensiv genutzt.

Ein Flugzeug im Anflug: Das Original aus dem Film „Spectre“ kann man in der neuen Söldener James-Bond-Erlebnisausstellung bewundern. © Udo B. Greiner



Radon-haltiges Thermalwasser wird seit über hundert Jahren zur Therapie von chronisch-degenerativen, entzündlichen und muskuloskelettalen Beschwerden eingesetzt – wie Arthritis, Arthrose und Fersensporn. Nach einer Kur empfinden die meisten Patienten eine deutliche Schmerzreduktion. Warum das so ist, erforscht jetzt ein Team der Strahlen-Immunbiologie des Universitätsklinikums Erlangen mit dem Bayerischen Staatsbad Bad Steben.

Es könnte aber ebenso auf die Erfahrungen in der Tiroler Partnergemeinde Umhausen zurückgreifen. Denn auch dort werden Bäder und Inhalationen im Vivea-Gesundheitshotel erfolgreich angewandt. Das 2011 als Vier-Sterne-Kurzentrum eröffnete Haus nutzt das 2007 als Heilquelle anerkannte Radonwasser im Umhausener Untergrund, dessen Reservoir auf bis zu 200 Millionen Kubikmeter geschätzt wird.

Für den Umhausener Bürgermeister Jakob Wolf sind die Erkenntnisse der Erlanger Uniklinik eine Bestätigung für seine Einschätzung von einem "Jungbrunnen, der das Hinauszögern des Alterungsprozesses mit Anti-Aging-Anwendungen ermöglicht." Auf dem Weg zum Tiroler Gesundheitszentrum hat sich in dem 3200-Einwohner-Ort die bayerische Hotelgruppe "Explorer" angesiedelt und dort Ende November 2018 das achte Haus mit 200 Betten eröffnet – zugeschnitten laut Firmengründer Jürnjakob Reisigl auf sportlich orientierte Aktivurlauber, als Garni-Hotel im Drei-Sterne-Bereich preisgünstig und ökologisch mit sportlich-jugendlichem Image.

Die Explorer-Gruppe hat für ihre innovativen Konzepte den Architekturpreis Artouro, den Deutschen Tourismuspreis und den Deutschen Preis für Tourismusentwicklung erhalten. Da nur Frühstück angeboten wird, kann auch das örtliche Gewerbe von der Neuansiedlung profitieren. Reisigl: "Etwa ein Drittel der Wertschöpfung bleibt bei uns, zwei Drittel gehen in die Destination, zu Bergbahnen, Gastronomie und Skischulen." Daneben gibt es in Umhausen noch acht Hotels und Gasthöfe mit Vier- und Drei-Sterne-Charakter, aber auch etwa 180 Ferienwohnungen und Pensionen sowie einen Campingplatz.

Der Tourismus boomt, angetrieben auch von Gemeinderat und Fremdenverkehrsexperten Leonhard Falkner. So wurde in der Sommersaison 2018 von Mai bis Oktober ein sensationelles Plus von 8,5 Prozent auf 136 000 Übernachtungen erzielt. Aber auch im Winter bietet sich das Langlauf-Paradies Umhausen mit seinen sechs Ortsteilen an, wobei eine mit viel läuferischem Engagement zu erwerbende Medaille am Ende der sportlichen Mühen wartet.

Ein neues Loipengerät für 180 000 Euro, das auch auf der schneesicheren Höhenloipe auf 1550 Metern im Ortsteil Niederthai zum Einsatz kommt, unterstützt den Anspruch. Fünf Rodelbahnen vervollständigen das Winterangebot.

Viele Attraktionen sowohl in Umhausen als auch im weiteren Ötztal wurden aufgefrischt. Der Urlauber findet zweierlei: eine eindrucksvolle Gebirgslandschaft, die man in voller Ruhe genießen kann, unverfälschte Natur, historische Bauten und ländliche Traditionen, aber auch zahlreiche Events, die für familiäre Abwechslung sorgen.

Höhenweg erneuert

In Umhausen selbst ist das die neuerdings so kommunizierte "Urkraft" mit vier Events. Dazu gehört der größte Wasserfall Tirols, der "Stuibenfall" aus 159 Meter Höhe. Der Greifvogelpark bietet Geiern, Adlern, Milanen, Falken, Eulen, Bussarden und neuerdings Kolkraben eine Heimat. Das 2001 errichtete "Ötzidorf" erinnert an den Fund des Steinzeit-Menschen Ötzi am 19. September 1991 durch das Nürnberger Ehepaar Simon. Im Juli 2018 konnte der 850 000. Besucher begrüßt werden. Im vergangenen Jahr ist ein flächendeckendes WLAN neu installiert worden mit einer App.

Ebenfalls neue Audio-Guides leiten den Besucher in fünf Sprachen durch die Reise in die Jungsteinzeit. Geschäftsführer Leonhard Falkner: "Obwohl heiße, trockene Sommertage die Einheimischen und Gäste eher ans Wasser oder auf die Almen lockten, dürfen wir mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden sein." Vierte Attraktion im Bunde: der Naturbadesee mit sportlicher und familiärer Ausrichtung.

Der Höhenweg zur 1931 eingeweihten und vom Erlanger DAV bewirtschafteten "Erlanger Hütte" auf 2550 Metern Höhe – Ursprung für das Netz der Freundschaft zwischen Erlangen und Umhausen – ist 2018 erneuert worden, der Breitband- und Glasfaserkabelausbau läuft auf Hochtouren. 2019 soll ein Pavillon für Konzertveranstaltungen entstehen.

Der Träger des Tiroler Adlerordens, der ehemalige rheinland-pfälzische und thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel, seit fast 60 Jahren Urlaubsgast mit ausgedehnten Bergwanderungen in Umhausen, erhielt zu seinem 85. Geburtstag einen gebührenden Empfang. Die Theatergruppe "Vorderes Ötztal – Gegenwind" sowie die Dorfbühne Umhausen mit einem Kriminalstück bereicherten die kulturelle Szenerie.

Das Ötztal verfügt darüber hinaus über zahlreiche weitere Attraktionen. Die "Area 47" gilt als größter Outdoor-Freizeitpark in Österreich mit Rafting, Canyoning und Caving. Das Abenteuerland "Widiversum"auf 2020 Metern Höhe in Hochoetz mit seiner Almenregion ist für Kinder das reinste Paradies. 80 000 Liter Thermalwasser ergießen sich täglich in die acht Becken mit eigener Kinderwelt des "Aqua Domes" in Längenfeld, gleich neben einem 4600 qm großen Funpark.

Weltweit einzigartig ist eine James-Bond-Erlebnisausstellung auf 3050 Meter Höhe am Geislachkogel in Sölden, die an die dort gedrehten spektakulären Filmsequenzen aus "Spectre" erinnert. Ein Motorradmuseum an der, ein eigenes Erlebnis bietenden Timmelsjoch-Hochalpenstraße bietet 230 historische Kräder von über 100 verschiedenen Herstellern, beginnend mit dem Baujahr 1894. Neu ist auch der Ötztal-Radweg auf knapp 50 Kilometern Länge mit moderaten Steigungen zwischen Haiming im Inntal und Sölden.

Angesichts dieser Fülle an abwechslungsreichen Events kann es nicht verwundern, dass Kontakte zwischen Erlangen und Umhausen lange halten: die Böllerschützen, die Freiwillige Feuerwehr Alterlangen, die Skifreizeiten der Erlanger Schulen, die Zusammenarbeit der Lebenshilfe Umhausen mit der WAB Kosbach, die Kantorei St. Matthäus und die Fotoamateure seien beispielhaft genannt.

Bürgermeister Jakob Wolf (52) unterstützt all diese Maßnahmen – und weiß als führender Politiker in Tirol einen gut funktionierenden Apparat hinter sich. Als Landtagsabgeordneter vertritt er den Bezirk Imst mit dem Ötztal; als Obmann der ÖVP-Fraktion, die seit der Wahl 2018 nun 17 der 36 Abgeordneten stellt, gilt er als einflussreichster Mann hinter Landeshauptmann Günther Platter.

