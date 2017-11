In Uttenreuth geht es drunter und drüber

Die Theatergruppe spielt die Komödie "Ein gemütliches Wochenende" - vor 14 Minuten

Eine brenzlige Situation – aber auch die wird bestimmt witzig gelöst werden (Szene von den Proben zu „Ein gemütliches Wochenende“). © Foto: Heinrich



Ein kurioses Durcheinander: Die Theatergruppe Uttenreuth hat mit Jean Stuarts Stück "Ein gemütliches Wochenende" klassisches Boulevard einstudiert.

Die Premiere findetam heutigen Freitag ab 19.30 Uhr im Theatersaal des Gasthauses "Schwarzer Adler" in Uttenreuth statt (weitere Vorstellungen am 4., 10., 17. und 18. November, jeweils ab 19.30 Uhr, sowie am 19. November und am 5. und 12. Dezember ab 16.30 Uhr).

