In Wohnhaus in Heroldsberg eingebrochen

Der Täter kam über die Terrasse - vor 3 Stunden

HEROLDSBERG - Ein noch unbekannter Täter ist am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Heroldsberg eingebrochen. Die Kripo Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbruch passierte in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr. Der Täter gelangte über die Terrassentür in das Anwesen in der Unteren Bergstraße und verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Wem in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (09 11) 21 12 33 33.

ots