In zwei Nächten: 29 Keller in Büchenbach aufgebrochen

Erneut öffneten Unbekannte Abteile in Erlangen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Einbruchserie in Erlangen hält an: Seit vergangenem Sonntag haben Unbekannte 29 weitere Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. Nun sind vier Straßen in Büchenbach 29 betroffen.

Foto: colourbox.de, 2014 gesp...Motiv: Symbolbild Einbruch , Überfall; Raubüberfall © colourbox



Foto: colourbox.de, 2014 gesp...Motiv: Symbolbild Einbruch , Überfall; Raubüberfall Foto: colourbox



Diese Einbrüche kommen zusätzlich zu den bereits von der Polizei gemeldeten vom vergangenen Wochenende hinzu. Bereits zwischen Freitag und Sonntag hatten Unbekannte sechs Keller im Stadtgebiet aufgebrochen, unter anderem im Eggenreuther Weg, in der Zeißstraße und in der Äußeren Brucker Straße.

Nach Polizeiangaben verursachten die Täter, von denen bisher noch jede Spur fehlt, auch bei den nun gemeldeteten Einbrüchen - wie auch schon bei den vergangenen - nur jeweils geringen Sachschaden an den Kellerabteilen. Ob es sich in den Fällen um den oder die selben Täter handelt, sei noch unklar, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage.

In den meisten Fällen konnten die Eigentümer bisher nicht sagen, ob etwas geklaut wurde. Insgesamt sind der Polizei bisher vier verschiedene Tatorte bekannt:

In der Donato-Polli-Straße wurden die Keller in einem Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, aufgebrochen.

In der Aschaffenburger Straße schlugen die Unbekannten in derselben Nacht zu - jedoch könnte der Einbruch noch bis 14 Uhr am Montag stattgefunden haben.

In der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, brachen die Täter in Kellerabteile in der Domprobststraße ein. Zuletzt schlugen die Unbekannten von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 19.45 Uhr, am Würzburger Ring zu.

Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden von der Polizei darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 091121123333 zu melden.

Dieser Artikel wurde um 14.34 Uhr aktualisiert.

