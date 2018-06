Ingenieurgemeinschaft übernimmt StUB-Planung

Weiterer Schritt getan - Verkehrsprojekt soll 300 Millionen Euro kosten - 21.06.2018 19:02 Uhr

ERLANGEN - Die Pläne für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) im Großraum Nürnberg werden konkreter. Am Donnerstag wurde offiziell der Planungsauftrag an eine Ingenieurgemeinschaft vergeben, wie der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn mitteilte.

Die Planungen für Stadt-Umland-Bahn in Mittelfranken kommen voran. Am Donnerstag haben die Verantwortlichen des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn die Verträge mit einer Ingenieurgemeinschaft unterzeichnet. © Zweckverband Stadt-Umland-Bahn

Die Planungen für Stadt-Umland-Bahn in Mittelfranken kommen voran. Am Donnerstag haben die Verantwortlichen des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn die Verträge mit einer Ingenieurgemeinschaft unterzeichnet.

Ein weiterer Schritt zur Umsetzung eines der aktuell größten Straßenbahnprojekte in Deutschland ist getan. Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn und die mit der Planung beauftragte Ingenieurgemeinschaft aus den Unternehmen Gauff Rail Engineering, Rambøll und OBERMEYER Planen + Beraten haben am Donnerstag den Vertrag unterzeichnet.

Der Auftrag umfasse die planerische Ausarbeitung des Millionenprojekts bis hin zur Genehmigungsplanung. Laut dem Zweckverband hätten die mit der Planung beauftragen Partner der Ingenieurgemeinschaft bereits vergleichbare Aufträge in Nürnberg, Kopenhagen und Strasbourg-Kehl erfolgreich bearbeitet.

Bilderstrecke zum Thema

Die StUB ist das wohl meistdiskutierte Großprojekt in der Metropolregion, und das schon seit Jahren. Doch worum wird eigentlich so sehr gestritten? Wohin soll die StUB einmal fahren, wer bezahlt das Vorhaben - und was wären die Alternativen? Unsere Bildergalerie hat die Antworten.