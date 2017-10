Innovationsstärke ist die DNA der FAU Erlangen

Die Reuters-Rangliste beschert einen sechsten Platz in Europa - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Die FAU gehört deutschland- und europaweit zur Spitze. Das unterstreichen weitere Rankings neben der THE-World-Untersuchung. So zählt sie für den amerikanisch-kanadischen Medienkonzern Reuters zu den innovativsten Universitäten Europas – mit einem herausragenden Platz 6 auf dem Kontinent.

Hier kann man gut studieren - zumindest gehört die FAU zuden innovativsten Universitäten Europas. © Harald Sippel



Angeführt wird die Reuters-Liste von der Hochschuleinrichtung in Leuven/Belgien, gefolgt vom Imperial College in London, der Uni in Cambridge und der TU München. Hinter Erlangen-Nürnberg müssen sich so herausragende Adressen wie die LMU München (Platz 12), die Freie Uni Berlin (18), aber auch so renommierte Bildungszentren wie jene in Paris, Zürich und Oxford einordnen.

Um die Innovationskraft messbar zu machen, berücksichtigt Reuters zehn verschiedene Parameter, unter anderem wissenschaftliche Publikationen, Patentanmeldungen und gemeinsame Entwicklungen mit der Industrie. Die FAU forscht dabei mit Konzernen wie Siemens oder Adidas an Projekten der erneuerbaren Energien, Medizin und Zukunftsmaterialien und anderem mehr.

Beim Academic Ranking of World Universities, besser bekannt als Shanghai-Ranking, weil jährlich von der Shanghai Jiao Tong University durchgeführt, liegt die FAU weltweit auf Platz 180, im nationalen Vergleich sogar auf Rang 11.

Zitierte Publikationen

Bewertet werden die Universitäten unter anderem nach der Anzahl der am häufigsten zitierten Wissenschaftler, der Artikel in "Nature" und "Science" und der Nobel- und Fields-Preisträger. National gehört die FAU bei den Zitierungen zu den "Top 5". Nach dem "QS World University Ranking" führt die FAU zum dritten Mal in Folge die deutschlandweite Liste der meistzitierten Publikationen an. International dürfen sich die Erlanger über Platz 21 in dieser prestigeträchtigen Kategorie freuen.

Das "U-Multirank" ist ein internationaler Hochschulvergleich der Europäischen Kommission. Knapp 1500 Universitäten in 99 Ländern werden in den fünf Bereichen Forschung, Wissenstransfer, Studium und Lehre, internationale Ausrichtung sowie regionales Engagement verglichen – allerdings hier ohne Berechnung eines Gesamtwertes. In der Forschung wurde die FAU mit "sehr gut" bewertet und beim Wissenstransfer gab es Bestnoten in den Kategorien Drittmittel, Patentanmeldungen und Zahl der Publikationen, die in Patenten zitiert werden.

Die Fächer Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (23 Mal), Informatik (17 Mal), Maschinenbau (16 Mal), Chemie-Ingenieurwesen (15 Mal) und Wirtschaftswissenschaften (11 Mal) schnitten mit den Bestnoten "sehr gut" und "gut" ab. Die Fächer Wirtschaftsrecht, -informatik, -ingenieurwesen und -wissenschaften gehören beim Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zur Spitzengruppe der über 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Im "CWTS Leiden Ranking" der gleichnamigen niederländischen Uni, bei dem es ebenfalls um zitierte Publikationen geht, hat die FAU ihre hervorragende Position des Vorjahres noch ausbauen können.

Deutschlandweit verbesserte sie sich von Platz 13 in die "Top 10", in Europa von 88 auf 80. In der CWUR-Rangliste (Center for World University Ranking mit 25 000 untersuchten Universitäten und Hochschulen) schneidet die FAU in der Kategorie Broad Impact, die das weltweite Ansehen von Wissenschaftlern sowie die Qualität ihrer Forschung untersucht, besonders erfolgreich ab: mit Platz 127 global. Der "Nature Index 2016 Rising Stars Supplement" sieht die FAU beim Anstieg an Publikationen in den wichtigsten naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften weltweit auf Platz 76 und in Westeuropa auf Rang 19.

Im Bereich Patentneuanmeldungen und -nennungen, ermittelt im IHK-Report, liegt die FAU vor allen anderen Unis und Hochschulen in Bayern. Bei all diesen Ergebnissen ist es kein Wunder, dass Studierende, die an der FAU im Bereich Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben sind, sich zufriedener äußern über ihre Ausbildung als ihre Kollegen im Rest Deutschlands und in Europa. Dies geht aus einer Studie des Marktforschers Trendence hervor.

UDO B. GREINER