Innovative Musiker in Erlangen

Drei namhafte Jazz-Künstler treten im E-Werk auf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bugge Wesseltoft, Rebekka Bakken und das Omer Klein Trio: Renommierte Jazz-Künstler sind im Herbst zu Gast im E–Werk.

Die norwegische Jazz-Sängerin Rebekka Bakken. © F.: Bitesnich



"Jazz-Herbst im E-Werk": Das Kulturzentrum an der Fuchsenwiese hat für die kommenden Wochen ein Programm mit drei renommierten Künstlern zusammengestellt. Los geht es am 4. Oktober mit dem Omer Klein Trio. Dabei stellt er seine neue Platte "Sleepwalkers" vor. Es ist ein Album mit "drei Zentren oder drei großen Themen", wie der 34-Jährige erklärt. "Diese Zentren werden nicht einzeln präsentiert, sondern immer wieder verwoben, um die einheitliche Tapisserie des Albums zu schaffen." Sie drehen sich um die Sicht des Autors auf die Gesellschaft, das Mystische und das Leben als tourender Musiker.

Am 3. November folgt ein Konzert von Rebekka Bakken. Die Norwegerin zählt zu den markantesten weiblichen Stimmen Europas. Ihr Stil umfasst mehrere Genres und "nur" mit Jazz ist es bei ihr nicht getan: Es kann bei Bakken auch ruhig mal soulig, tief eintauchend in einen erdigen Blues – sogar folkig oder Country-nah klingen.

Am 30. November ist Bugge Wesseltoft zu Gast. Der norwegische Jazzpianist gilt mit seinem experimentellen Stil als einer der innovativsten Jazz-Musiker unserer Zeit. Live-Elektronik und improvisierte Jazzklänge gehen unter seinen Händen eine Symbiose ein. Der 1964 in Norwegen geborene Künstler wollte bereits zu Beginn seiner Karriere zu seinem eigenen, ganz persönlichen Sound finden, unter dem Namen "New Conception of Jazz" hat er das geschafft.

Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder bei "erlangen ticket" an der Fuchsenwiese erhältlich.

www.e-werk.de

