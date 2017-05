Insta-Walk in Erlangen über die Bergkirchweih

Jetzt fürs Insta-Frühschoppen und den Finissage-Walk für Fotografen anmelden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nach dem erfolgreichen Insta-Walk im Rahmen der Web Week geht der Foto-Spaziergang durch Erlangen in seine zweite und dritte Runde: über die Erlanger Bergkirchweih und als Finissage zu den Erlangenshots-Ausstellungsorten.

Schöne Fotos vom Erlanger Berg, besonders während der Bergkirchweih, sind in Erlangen überaus beliebt. © Harald Sippel



Schöne Fotos vom Erlanger Berg, besonders während der Bergkirchweih, sind in Erlangen überaus beliebt. Foto: Harald Sippel



Das Riesenrad thront wieder über der Stadt, die Erlanger werden langsam nervös: Bereits am Donnerstag eröffnet die Bergkirchweih. Für Fotografen bietet die fünfte Jahreszeit Motive in Massen, auch auf Instagram werden unter dem Hashtag #instaberch wieder Tausende schöne Momente festgehalten.

Passend dazu laden die Erlanger Nachrichten zusammen mit den Instaberch-Initiatoren am Samstag, 10. Juni, für 10 Uhr zum ersten Insta-Frühschoppen auf den Berg. Gemeinsam mit 20 Fotografen werden wir einen Insta-Walk, also einen Foto-Spaziergang, machen, tolle Motive und neue Perspektiven finden. Treffpunkt ist am Ost-Ende der Straße an den Kellern vor der neuen Attraktion "Hangover". Am Ende lassen wir den Vormittag bei einem gemütlichen Frühschoppen ausklingen lassen.

Für den Insta-Walk ist eine Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich.

Bilderstrecke zum Thema Ist das schön: Instagram-Vernissage in Erlangen Die Instagram-Ausstellung Erlangenshots ist eröffnet! Am Dienstagabend kamen rund 250 Fotografen und Interessierte in die Stadtbibliothek, um sich die schönsten Fotos Erlangens anzusehen.



Der Finissage-Walk führt am 20. Juni (17.30 Uhr) durch die schönsten Erlangenshots-Ausstellungsorte. Der Spaziergang startet auf dem Rathaus-Dach, deshalb ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Dann geht es weiter in der Stadtbibliothek, der Volkshochschule, am Stadtmuseum, in der Redaktion der Erlanger Nachrichten und im Theater.

Dabei können die Fotografen hinter die Kulissen der Ausstellungsorte blicken, zum Beispiel in die Schneiderei des Theaters. Zum Abschluss findet ein gemütliches Insta-Picknick statt, zu dem jeder Teilnehmer etwas besteuern kann.

Für den Insta-Walk ist eine Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich.

Bilderstrecke zum Thema Insta-Walk in Erlangen Ein fotografischer Spaziergang durch Erlangen - das ist der Insta-Walk. Möglich macht ihn die Web Week, die zusammen mit den Erlangener Nachrichten dazu eingeladen haben, die Stadt in ganz neuen Perspektiven zu erleben und sprichwörtlich in den Fokus zu nehmen.



Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail