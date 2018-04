Aus mehr als 4000 hochgeladenen Fotos wählte eine Jury, bestehend aus Oberbürgermeister Florian Janik, der Leiterin des Kunstpalais Amely Deiss, dem EN-Kultur-Redakteur Stefan Mößler-Rademacher und den Instagramern Michaela von Aichberger und Stefan Sachs, die besten Fotos für die Ausstellung aus. Die Siegerfotos werden bis 5. Juni in der Stadtbibliothek, in der VHS, in den Plakatvitrinen des Stadtmuseums und im Durchgang des Theaters (2. bis 25. Mai) gezeigt. In den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten rücken bei einer kleinen Schau Treppen in den Mittelpunkt (Innere Brucker Str. 11, 2. Stock, geöffnet: Mo. bis Fr. jeweils 13.30—17.30 Uhr) © Harald Sippel