Instagram-Ausstellung: Erlangenshots in der Stadtbibliothek

Mehrköpfige Jury traf Auswahl aus über 4000 hochgeladenen Bildern - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Stadtbibliothek bietet seit Mittwoch einen fotografische Streifzug durch die Stadt: 4000 Instagram-Nutzer haben in den letzten Monaten unter dem Hashtag #ErlangenShots18 ihre Bilder auf der Foto-Plattform hochgeladen - die besten werden nun in der realen Welt gezeigt.

Die Siegerfotos werden bis 5. Juni in der Stadtbibliothek, in der VHS, in den Plakatvitrinen des Stadtmuseums und im Durchgang des Theaters (2. bis 25. Mai) gezeigt. In den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten rücken bei einer kleinen Schau Treppen in den Mittelpunkt (Innere Brucker Str. 11, 2. Stock, geöffnet: Mo. bis Fr. jeweils 13.30 bis 17.30 Uhr).