Ironische Grandezza im Erlanger Sound-Gewitter

"Die Suicides" gaben Jubiläumskonzert im E-Werk - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Laut, wild, klasse: "Die Suicides" aus Erlangen begingen ihr 40-Jähriges Jubiläum mit einem Knaller-Konzert in der E-Werk-Clubbühne.

Zelebrierten extrem unterhaltsam ihren schnellen Garagen-Punk-Rock: Bassist Andreas Dorn, Sänger Mike Neun, Schlagzeuger Tilo Heider und Gitarrist Dirk N. Steuerlein (von links). Foto: Harald Sippel



Kann Punk-Musik Nostalgie sein? Ja, aber keine tränenreiche, sondern eine, die aus allen Rohren pfeffert und schießt. "Wir sind nicht die Eltern von ,Franz Flak’, wir sind ,Franz Flak’" teilt Sänger und Gitarrist Franzicek vom Trio "Franz Flak" gleich zu Beginn des Auftritts mit. Der wuchtige Mensch mit den flinken Saiten-Fingern meint das natürlich selbstironisch, denn auch die Herrschaften dieser Vorband sind bereits geraume Zeit dem Kindergarten entwachsen. Macht aber nichts, dafür verschaffen sie sich umso lauter Gehör, haben als Musik-Truppe nur zehn Jahre weniger auf dem Buckel als der Hauptact des Abends.

Kuriose Originale

"Die Suicides" sind wahrlich so etwas wie kuriose Originale: Satte vier Jahrzehnte gibt es den Männerbund bereits (wenn auch in teilweise wechselnden Besetzungen) und man ist kein bisschen leiser geworden. Urgestein Mike Neun, Sänger und tatsächlich im Jahre 1977 "Suicides"-Mitbegründer, ist freilich längst trocken hinter den Ohren und weiß, dass Rock aus Spaß und großem Unterhaltungskino besteht. Das zahlreich erschienene Fan-Publikum wartet genau darauf, denn Pogen, ohne dass da was von der Bühne über- und runterspringt, is’ nich’ drin.

Und der Funke springt über: Das Best-of-Programm der "Suicides" enthält Songs wie "Starkstrom", "Selbstmord ist Massensport", "Mich packt der Wahn", "Schrecken aus der Nacht", "Arbeitsscheu und dauerblau". Wer bisher nicht wusste, was sprechende Titel sind, hat’s jetzt kapiert. Und wenn auch im rabiaten Sound-Gewitter des Quartetts (neben Mike Neun agieren Dirk N. Steuerlein an der Gitarre, Andreas Dorn am Bass und Tilo Heider am Schlagzeug) die Texte nurmehr Wortfetzen sind, scheint es in den Songs um was zu gehen. Die jedenfalls präsentiert Mike Neun mit nonchalanter Grandezza, die das Wissen um

Publikumswirksamkeit bestens in sich trägt. "Neun ist besser als Sex", brüllt denn auch ein entfesselter Fan ins hingehaltene Mikro, und Neun "verschenkt" mit unerschütterlicher Miene seine "Gage" an die Zuschauer – original Nordkorea-Geld. Und weiter geht die wilde Jagd – mit schnellem, harten und wüsten Garagen-Punk-Rock, dessen Drive die Menge zum Tanzen bringt.

Nostalgie? Weit und breit keine Spur.

MANFRED KOCH