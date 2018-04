Am frühen Donnerstagmorgen verlor ein 29-jähriger Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs, als er erst nach rechts von der Fahrbahn ab und in eine Böschung geriet. Von dort schleuderte das Fahrzeug nach links, durchbrach die Mittelleitplanke und kam dann in der Leitplanke der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.