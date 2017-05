Die Vielfältigkeit des Erlanger Sports in Instagram-Bildern eingefangen: Das erwartete die Besucher der #ERSportSHOTS. Aus mehr als 100 Fotos haben EN-Redakteure eine Auswahl getroffen. Besuchen können Sie die Ausstellung der #ERSportSHOTS noch bis 16. Juli immer montags bis freitags, 15 bis 18 Uhr, in der Redaktion der Erlanger Nachrichten (Innere Brucker Straße 11, 2. Stock).

Musikalische Beiträge unter anderem von Albrecht Mayer, Torsten Goods und Christian von Kaphengst stimmten die rund 200 Gäste im Kreuz+Quer am Bohlenplatz in Erlangen auf die Programme von "Klassik am See" und "Jazz am See" ein.