Ist der Naturschutzbeirat in Erlangen überflüssig?

Umweltbürgermeisterin sieht trotz Nachverdichtungen für Gremium "keine Themen" - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Die Freizeitanlage auf der Wöhrmühle in Erlangen, so heißt es im Stadtratsbeschluss euphorisch, soll damit deutlich attraktiver werden. Was das für die Umwelt bedeutet? EN-Redakteurin Sharon Chaffin hat sich ein paar Gedanken gemacht.

Auf der Freizeitanlage Wöhrmühle wird ein Uferzugang zur Regnitz angelegt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. © Stefan Mößler-Rademacher



Wer sitzt nicht gerne an einem hübschen Plätzchen, einen Kaffee vor sich oder auch etwas Hochprozentiges und blickt auf das Wasser? Im besten Fall sogar mit einem Zugang zum Fluss. Das könnte auf der Erlanger Wöhrmühle schon bald Realität sein. Liegestühle und Tischkombinationen wurden ja bereits im vergangenen Jahr auf dem früheren Campingplatz-Areal errichtet. Schon in diesem Jahr soll auf der Wöhrmühle am Regnitz-Ufer eine kleine Bucht mit Sitzgelegenheiten aus Natursteinen geschaffen werden.

Die Freizeitanlage, so heißt es im Stadtratsbeschluss euphorisch, soll damit deutlich attraktiver werden. Dürfen sich die Erlanger, bis auf die Fleckchen an der Schwabach nicht gerade Wasser-verwöhnt, also auf lauschige Sommerabende an der neuen öffentlichen Freizeitanlage mit einem eigenen Zugang zur Regnitz freuen? Nicht wirklich.

Denn das Vorhaben, das der Stadtrat mit vier Gegenstimmen in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg brachte, hat seinen Preis: So wird der ein oder andere Besucher sich eben nicht die vorgeschriebenen Umweltregeln zu Herzen nehmen und sich vom Baden in der Regnitz abhalten lassen. Wenn dort dann doch noch ein sogenannter Kulturbiergarten (die Pläne liegen momentan auf Eis) angesiedelt werden sollte, steigt die Gefahr von Umweltverschmutzung und Vandalismus mit jedem weiteren Promille-Tropfen.

Aber keine Missverständnisse: Natürlich ist jedem ein Aufenthalt in der freien Natur gegönnt, das Bedürfnis gerade in einer wachsenden und zunehmend zugebauten Stadt nach mehr Grün ist allzu verständlich. Dennoch ist der Platz, den die Erlanger Stadtregierung für ein zusätzliches Naherholungsgebiet wählt, dazu nicht geeignet. Schließlich liegt das Gelände im Landschaftsschutzgebiet. Bis auf die kleinen Fraktionen ÖDP und Erlanger Linke (Erli), die aus diesem Grund ihre Bedenken an dem Projekt äußerten, hat das im Stadtrat niemanden gestört, auch nicht den grünen Regierungspartner.

Im Gegenteil. Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne Liste, GL) kann das Projekt gar nicht schnell genug gehen. Um alles möglichst bald unter Dach und Fach zu bekommen, könne der Naturschutzbeirat, in dem vor allem Experten aus dem Umweltbereich sitzen, nicht angehört werden.

Die nächste anberaumte Sitzung des Gremiums sei erst in einigen Wochen, argumentierte die Grünen-Politikerin.

Auf die Idee, dass man aber die mit fünf Mandatsträgern (und fünf Stellvertretern) kleine Runde auch vor dem offiziell angesetzten Termin am 10. April kurzfristig einladen kann, scheint in der Ampelkoalition niemand zu kommen. Außerdem könne sie das "Einvernehmen" des Naturschutzbeirates voraussetzen, hob Lender-Cassens im Stadtrat lautstark hervor.

Die Aussage ist mutig: Läuft doch parallel zu den Planungen noch ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren. Es wäre einer Stadtregierung, die auch noch die Umweltpartei im Boot hat, doch anzuraten, in solchen Angelegenheiten Umwelt- und Naturschützer ebenfalls ausreichend zu Wort kommen zu lassen.

Deshalb ist es mehr als unverständlich, dass Lender-Cassens, wie sie selbst sagte, in der Vergangenheit die Treffen des Naturschutzbeirates absagen musste, weil — Zitat — "es keine Themen gab".

Tatsächlich aber gibt es derzeit wohl kaum ein Thema in der Stadt, das nicht irgendwie den Bereich Umwelt- und Naturschutz berühren würde, wie allein die heftigen Debatten um Baumfällungen und Nachverdichtungen deutlich zeigen.

