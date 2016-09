Ist die Erlanger Krebsberatung in Gefahr?

Die Deutsche Krebshilfe stellt ihre jahrelange Förderung für das CCC ein — Wichtige Beratung ohne Tabu - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Wer an einem Tumor erkrankt, braucht oft medizinische, psychologische und soziale Beratung. Die CCC Krebsinformation, die wir heute in unserer Serie zum 200. Jubiläum der Erlanger Universitätsklinik vorstellen, bietet Hilfe in allen Bereichen. Doch nun bricht die Deutsche Krebshilfe ihre Förderung ab. Ist das kostenlose Angebot in Gefahr?

Die Diagnose Brustkrebs (hier das Bild einer Mammographie) ist immer ein Schock. Die CCC Krebsinformation in Erlangen hilft weiter.



An Weihnachten ist es wieder so weit. Dann bekommt Karin Meyd ihre jährliche Grußkarte – und zwar von einer Brustkrebspatientin, die längst als geheilt gilt. Noch heute aber hat die Frau das Bedürfnis, sich bei der Mitarbeiterin der CCC Krebsinformation zu bedanken. So wie viele andere Patienten. Vor kurzem bekam die 59-Jährige – die Gesundheits- und Krankenpflegerin, Präventologin und Körpertherapeutin ist —, von einem an Prostatakrebs erkrankten Mann so schöne Blumen, dass sie diese mit dem Handy festhielt. Begeistert zeigt sie das Bild auf ihrem Display. „Der Strauß war so groß, dass er in keine Vase gepasst hat, wir haben ihn in einen Putzeimer gestellt.“

Ihre Kollegin, die Psycho-Onkologin, Krankenschwester und Gesundheitswissenschaftlerin Susanne Kargermeier, kann ebenfalls solche Geschichten erzählen: „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen.“ Die Beratungsstelle genieße unter Experten bundesweit einen guten Ruf und werde von den Patienten sehr gut angenommen.

Positive Resonanz

Die positive Resonanz verwundert kaum. Schließlich hat das zweiköpfige Team der Krebsinformation des Comprehensive Cancer Center (CCC) Erlangen–EMN (wie der Name lautet) genau das, was vielen Kollegen im Klinikalltag fehlt: Zeit. Es gibt kein Thema, kein Tabu, das Betroffene, Angehörige, Freunde oder Bekannte in der telefonischen oder persönlichen Beratung nicht ansprechen können. Die beiden Expertinnen, die jahrelange Erfahrung auf Stationen und in der Intensivmedizin gesammelt haben, klären über alles auf: von medizinischen Sachfragen über Krankmeldungen und Krankengeld bis hin zu Pflegediensten und Reha-Maßnahmen.

Susanne Kargermeier (links) und Karin Meyd stehen Krebspatienten und ihren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. © Fotos: Sharon Chaffin/dpa



In dem Büro an der Östlichen Stadtmauerstraße liegen Info-Broschüren zu verschiedensten Krebsarten bereit. Schließlich arbeitet die Stelle mit allen Tumorzentren eng zusammen. Die ersten sechs Jahre war die Krebsinformation am Tumorzentrum Erlangen-Nürnberg angesiedelt. 2011 wechselte sie an das CCC Erlangen-EMN. Das Interesse an der Einrichtung wächst stetig: So stieg die Zahl der Kontakte im Jahr 2014 von 1831 auf 2629 im vergangenen Jahr.

Dass die Einrichtung des Universitätsklinikums sich so etablieren konnte, liegt zum großen Teil an den regelmäßigen Zuschüssen der Deutschen Krebshilfe. Seit Jahren unterstützt die renommierte Organisation die Anlaufstelle mit Geldern in Höhe von einer Million Euro jährlich. Ende 2016 aber läuft die Förderung aus. Ist der Beratungsdienst nun gefährdet?

Johannes Eissing, der leitende Pressesprecher der Uniklinik, winkt ab. Der „gute Service“ für Ärzte und Patienten, insbesondere die individuelle Krebsberatung, das Angebot bei Krebsdiagnosen eine zweite Meinung einzuholen und Patientenfälle in Tumorkonferenzen vorzustellen, werde „selbstverständlich“ fortgeführt. Das gelte auch für die anderen CCC-Projekte, betont Eissing.

Sicher hätten die Mittel dazu beigetragen, eine gut funktionierende Versorgungsstruktur aus Medizinischer Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und Universitätsklinikum, der Sozialstiftung Bamberg und der Klinikum Bayreuth GmbH in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) aufzubauen, räumt Eissing ein. Zugleich aber stellt er klar: „Nach der Anschubfinanzierung steht das Onkologische Spitzenzentrum ab 2017 auf eigenen Beinen.“

Diese Sätze dürften Patienten und Angehörige zugleich aufatmen lassen. Denn die Arbeit der Abteilung ist für viele fast (über)lebenswichtig. So versuchen die Zwei, Betroffenen und Angehörigen Ängste zu nehmen: vor Chemo- und Bestrahlungstherapie, vor neuen Metastasen und Rückfällen und — natürlich — auch vor dem Tod. „Von uns wollen viele wissen, wie lange sie noch leben“, erzählt Karin Meyd, „auf solche Fragen gibt es keine schnellen Antworten.“ Deshalb kann ein Gespräch durchaus eineinhalb Stunden dauern. Das Telefon wird in der Zeit auf einen Anrufbeantworter umgeleitet.

Die oft verunsicherten Frauen und Männer sollen in der Beratungsstelle zur Ruhe kommen und Stabilität finden. „Wir wollen den Betroffenen auch immer wieder aufzeigen, dass sie im Hier und Jetzt leben und einen Schritt nach dem anderen gehen sollen“, sagt Meyd. Oft müsse man den Erkrankten auch bewusst machen, dass sie keine Schuld an ihrem Leiden tragen, ergänzt die 53-jährige Susanne Kargermeier.

Das Besondere an der Erlanger Informationsstelle: Die Patienten können in die Räume in der Innenstadt kommen, müssen aber nicht. Nur zehn Prozent der kostenlosen Beratung sind persönliche Begegnungen im Büro oder am Krankenbett, rund 90 Prozent der Gespräche finden am Telefon statt. Darin geht es um Kranke (fast) in der ganzen Welt. So haben die zwei Fachfrauen auch immer wieder besorgte Anrufer in der Leitung, die von ihren krebskranken Verwandten in Russland oder der Ukraine berichten und um eine Weiterbehandlung in Erlangen bitten.

Heimatnahe Versorgung

Das ist aber nicht immer möglich oder erwünscht. Denn eine heimatnahe Versorgung der Patienten liegt den beiden Mitarbeiterinnen am Herzen. Daher vermittelt das CCC, falls ein Aufenthalt im Universitätsklinikum nicht erforderlich ist, in wohnortnahe von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Organkrebszentren. „Die Belastung von langen Fahrten für die Betroffenen und deren Angehörige während einer Krebstherapie darf nicht unterschätzt werden“, erläutert Susanne Kargermeier.

Falls Krebspatienten oder Angehörige den Ärzten in ihrem Krankenhaus am Wohnort nicht völlig vertrauen, können sie in Erlangen eine kostenfreie Zweitmeinung aus einer organspezifischen Tumorkonferenz bekommen. Wenn Betroffene hören, dass die Erlanger Spezialisten dieselbe Therapie empfehlen wie die andere Klinik, seien sie oft viel beruhigter, erzählt Karin Meyd. „Das zeigt, wie eine einzige Beratung vielen schon groß weiterhilft.“ Und manchmal bedanken sie sich dann mit einer Weihnachtskarte oder einem Blumenstrauß.

Die Krebsinformation CCC Erlangen-EMN, Östliche Stadtmauerstraße 30, hat Mo. bis Fr., 8 bis 12 Uhr, geöffnet. Telefonisch ist die Stelle unter einer kostenlosen Hotline zu erreichen: (0800)85 100 85.

