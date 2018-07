Auch in diesem Jahr pilgerten wieder etliche Jazz-Begeisterte zum Dechsendorfer Weiher in Erlangen. Der Grund: Musiker wie Candy Dulfer, Randy Brecker und China Moses standen bei Jazz am See dort am Sonntag auf der Bühne. Die Gäste genossen neben der Musik auch das einzigartige Ambiente - das Konzert unter freiem Himmel lief glücklicherweise ohne störende Regenschauer ab. © Rainer Windhorst